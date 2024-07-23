5 советов, как избежать ненужных трат и сэкономить деньги

Что это – необходимость или желание?

Прежде чем совершить покупку, стоит подумать, является ли планируемое Вами приобретение необходимостью или просто желанием. Хотя поощрять себя важно, не переусердствуйте и, прежде чем заплатить, подумайте, нет ли у Вас дома чего-то подобного, или, если Вы до сих пор обходились без этого продукта, то настало ли уже подходящее время для покупки.

Установите период для размышлений

Когда Вы найдёте то, что Вам подходит, сделайте перерыв на 24-72 часа. За это время покупки, которые вначале казались Вам жизненно важными, возможно потеряют свою привлекательность, но если Вы и после перерыва не сомневаетесь в необходимости покупки, то можете быть уверены, что приняли правильное решение. Главное – воздержаться от эмоциональных покупок. Надо дать себе время, чтобы можно было ещё раз оценить необходимость покупки. В конце концов, эти вещи могут перестать Вас волновать, и Вы сможете отложить деньги на те покупки, которые действительно необходимы, либо инвестировать сэкономленные средства или направить их, например, на оплату жилищного кредита.

Покупайте совместимые товары

Покупая одежду и мебель для дома, подумайте, будет ли эта вещь хорошо сочетаться с Вашим нынешним гардеробом или интерьером. Например, популярной идеей является создание капсульных гардеробов, то есть все вещи в шкафу должны соответствовать друг другу по стилю и цвету. Если Вы покупаете новую электронику, убедитесь, что она хорошо сочетается с Вашей нынешней техникой, чтобы не покупать новые зарядные устройства, адаптеры или кабели.

Забудьте о безделушках