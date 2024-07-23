5 советов, как избежать ненужных трат и сэкономить деньги
Соблазны покупок окружают нас повсюду, а в тёплую погоду им ещё труднее противостоять. Руководитель партнёрских проектов Luminor Estonia Яника Каск-Олев, делится советами о том, как контролировать свои расходы и заставлять себя думать, прежде чем принимать поспешные решения.
Что это – необходимость или желание?
Прежде чем совершить покупку, стоит подумать, является ли планируемое Вами приобретение необходимостью или просто желанием. Хотя поощрять себя важно, не переусердствуйте и, прежде чем заплатить, подумайте, нет ли у Вас дома чего-то подобного, или, если Вы до сих пор обходились без этого продукта, то настало ли уже подходящее время для покупки.
Установите период для размышлений
Когда Вы найдёте то, что Вам подходит, сделайте перерыв на 24-72 часа. За это время покупки, которые вначале казались Вам жизненно важными, возможно потеряют свою привлекательность, но если Вы и после перерыва не сомневаетесь в необходимости покупки, то можете быть уверены, что приняли правильное решение. Главное – воздержаться от эмоциональных покупок. Надо дать себе время, чтобы можно было ещё раз оценить необходимость покупки. В конце концов, эти вещи могут перестать Вас волновать, и Вы сможете отложить деньги на те покупки, которые действительно необходимы, либо инвестировать сэкономленные средства или направить их, например, на оплату жилищного кредита.
Покупайте совместимые товары
Покупая одежду и мебель для дома, подумайте, будет ли эта вещь хорошо сочетаться с Вашим нынешним гардеробом или интерьером. Например, популярной идеей является создание капсульных гардеробов, то есть все вещи в шкафу должны соответствовать друг другу по стилю и цвету. Если Вы покупаете новую электронику, убедитесь, что она хорошо сочетается с Вашей нынешней техникой, чтобы не покупать новые зарядные устройства, адаптеры или кабели.
Забудьте о безделушках
Большие скидки и акции могут заставить Вас думать, что именно эта свеча, табличка или скульптура с милым посланием Вам очень нужны, но на самом деле эти покупки потом просто лежат на полке. Хотя в данный момент безделушка со скидкой 70% может показаться отличной сделкой, в долгосрочной перспективе от неё, возможно, не будет никакого толку. Лучше инвестировать во вневременные элементы дизайна, которые можно менять в зависимости от времени года. Чтобы сэкономить деньги, в следующий раз, когда Вы захотите купить какую-нибудь безделушку, лучше положите соответствующую сумму на сберегательный счёт.
Сократите контакты со стимулами к покупкам
Избегайте таких формирующих привычку триггеров, как подписка на рассылку новостей и уведомления о новых продуктах или акциях. Также пересмотрите свои текущие подписки, чтобы удалить услуги, которыми Вы фактически не пользуетесь. При просмотре веб-страниц Вы можете использовать блокировщик рекламы, чтобы сократить количество покупок, совершаемых под воздействием сиюминутных эмоций. Летом, вместо того чтобы ходить по торговым центрам и ресторанам, лучше встретиться с друзьями в парке или на террасе своего дома, а свежий и недорогой обед можно приготовить из продуктов, выращенных в саду.