Женщинам нередко кажется, что они хотят в туалет прямо во время секса, а у мужчин „природная защита“ от этого. Почему так?
С такой проблемой, как правило, сталкиваются женщины: во время секса у них нередко появляется ощущение, что хочется в туалет, хотя на самом деле это может быть вовсе не так. В чем причина? Объясняет „Зеркало“.
Подождите, а почему мужчин это не касается?
Это связано с анатомическими особенностями.
Во время эрекции (без которой проникающий секс сложно представить) к половому члену приливает кровь — это становится возможным за счет расслабления мышц области таза. В то же время сфинктер, расположенный между мочевым пузырем и уретрой, закрывается, чтобы не допустить попадания мочи в мочевыводящий канал: по нему же из организма выходит сперма в момент эякуляции.
Получается, что эрекция и освобождение мочевого пузыря — практически взаимоисключающие вещи. Даже если очень постараться пописать в состоянии возбуждения, будет очень трудно из-за того, что мышцы области таза расслаблены не по нашему осознанному желанию, а по команде нервной системы — напрячь их физическим усилием получится лишь после того, как эрекция спадет.
Практически каждый мужчина сталкивался с этим эффектом по утрам, если просыпался с полным мочевым пузырем и при этом эрегированным членом (такое может быть, если проснуться в стадии быстрого сна, чаще — в молодом возрасте).
Соответственно, мужской организм уже заранее предусматривает „защиту“ не то что от желания помочиться, но даже и от такой возможности. Так что если мужчина случайно обмочился во время секса или эякуляции, это уже говорит о проблемах со здоровьем.
Тогда почему женщинам хочется в туалет в самый интересный момент?
Потому что в их телах все устроено немного иначе — строение их органов позволяет писать прямо во время секса: физически от этого ничто не останавливает.
Некоторые действительно боятся случайно обмочиться во время близости с партнером и в том числе из-за этой тревоги не получают оргазм. Страх небезосновательный: проблемы с недержанием могут проявиться вследствие инфекции или после родов и в том числе мешать во время секса. Так что если такие „аварии“ случаются регулярно, то лучше обратиться к врачам: это может быть заболеванием, требующим лечения и внимания.
Но на самом деле не факт, что ощущение позыва в туалет сигнализирует именно о том, что мочевой пузырь нужно опорожнить.
„У некоторых женщин во время секса выделяется „эякуляторная жидкость“, которую можно принять за мочу“, — поясняет гинеколог из США Алисса Двек.
С ней соглашается и Адриенн Тон — сертифицированная практикующая медсестра и директорка в клинике TBD Health. По ее мнению, выделение жидкости во время секса — это нормально и даже может считаться признаком женского возбуждения.
Ученые пока не до конца изучили феномен, чтобы однозначно сказать, что эта жидкость собой представляет. Специалисты делятся, что называется, на два лагеря и говорят о двух разных ее типах. Первая по составу похожа на мочу (но ей не является) и происходит из мочевого пузыря, а вторая — аналог мужской спермы и производится железой Скина (ее же называют „женской простатой“).
Главное, что важно для ответа на наш вопрос, — ученые говорят, что, чем бы эта жидкость ни была, выделяется она в мочеиспускательный канал. Поэтому ощущение в момент, когда она там оказывается, очень легко спутать с обычным позывом в туалет.
Правда, это еще не все причины. При проникающем сексе на мочевой пузырь женщины банально может давить половой член партнера — порой это ощущается как желание сходить в туалет. А до секса его не было, потому что мочевой пузырь в обычном состоянии не такой наполненный, чтобы испытать позыв.
Особенно часто такое происходит в определенных позах: например, „по-собачьи“ или когда женщина сверху — все из-за особенностей расположения органов мочеполовой системы.
Если позывы в туалет стали появляться во время секса недавно, а раньше их не было, можно обратить внимание на лубрикант. Возможно, вы приобрели товар с новым для себя составом или сомнительного качества — реакция на него в виде зуда тоже может быть похожа на позыв пописать.
Впрочем, ситуации, когда во время секса действительно просто захотелось в туалет, безусловно, не исключены: как у мужчин, так и у женщин. Поэтому некоторые врачи рекомендуют завести привычку ходить в туалет заранее — особенно если у вас гиперактивный мочевой пузырь и вы часто и резко начинаете испытывать желание сходить по-маленькому. Другие рекомендации — избегать напитков с кофеином и алкоголем, раздражающих мочевой пузырь, и делать упражнения Кегеля для лучшего контроля за мышцами области таза.
Хотя для женщин существует еще одна рекомендация — мочиться и после секса, чтобы избежать попадания инфекций в мочеполовые пути. А так как в среднем секс занимает не то чтобы много времени, придется каждый раз оценивать свои силы и решать, в какой момент лучше идти в туалет: до или после.