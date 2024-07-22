Женщинам нередко кажется, что они хотят в туалет прямо во время секса, а у мужчин „природная защита“ от этого. Почему так?

Подождите, а почему мужчин это не касается?

Это связано с анатомическими особенностями.

Во время эрекции (без которой проникающий секс сложно представить) к половому члену приливает кровь — это становится возможным за счет расслабления мышц области таза. В то же время сфинктер, расположенный между мочевым пузырем и уретрой, закрывается, чтобы не допустить попадания мочи в мочевыводящий канал: по нему же из организма выходит сперма в момент эякуляции.

Получается, что эрекция и освобождение мочевого пузыря — практически взаимоисключающие вещи. Даже если очень постараться пописать в состоянии возбуждения, будет очень трудно из-за того, что мышцы области таза расслаблены не по нашему осознанному желанию, а по команде нервной системы — напрячь их физическим усилием получится лишь после того, как эрекция спадет.

Практически каждый мужчина сталкивался с этим эффектом по утрам, если просыпался с полным мочевым пузырем и при этом эрегированным членом (такое может быть, если проснуться в стадии быстрого сна, чаще — в молодом возрасте).

Соответственно, мужской организм уже заранее предусматривает „защиту“ не то что от желания помочиться, но даже и от такой возможности. Так что если мужчина случайно обмочился во время секса или эякуляции, это уже говорит о проблемах со здоровьем.

Тогда почему женщинам хочется в туалет в самый интересный момент?

Потому что в их телах все устроено немного иначе — строение их органов позволяет писать прямо во время секса: физически от этого ничто не останавливает.

Некоторые действительно боятся случайно обмочиться во время близости с партнером и в том числе из-за этой тревоги не получают оргазм. Страх небезосновательный: проблемы с недержанием могут проявиться вследствие инфекции или после родов и в том числе мешать во время секса. Так что если такие „аварии“ случаются регулярно, то лучше обратиться к врачам: это может быть заболеванием, требующим лечения и внимания.