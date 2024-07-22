Красота и здоровье
22.07.2024, 08:40

Ваниль против шоколада: нутрициологи рассказали, как выбрать самое полезное мороженое

 
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ФОТО: Studio Lucky | Shutterstock

Миллионы людей ежедневно балуют себя прохлаждающим сладким лакомством, позволяющем пережить самые жаркие дни более комфортно. Нутрициологи объяснили, какой вариант мороженого также является полезным для нас и так насколько сильную роль в этом играет его вкус.

Лето продолжается, и магазины мороженого по всей стране предлагают покупателям самые разнообразные его сорта, однако кроме вопроса вкуса все чаще поднимается дискуссия о том, какое мороженное полезнее для нас. В преддверии дня мороженого эксперты высказали свое мнение о том, может ли мороженое вписаться в здоровое питание и какой сорт стоит выбирать исходя из этого вопроса, пишет Fox News.

Доктор Крис Мор, консультант по фитнесу и питанию, считает, что мороженное может стать полезным дополнением к диете, если есть его в меру. Он подчеркивает, что еда — это не только калории, сахар и жир, и случайная его порция может помочь справиться с тягой к сладкому, помогая придерживаться целей здорового питания. Кери Глассман, диетолог и основатель Nutritious Life, описывает мороженое как „сознательную индульгенцию“, которая приносит нам удовлетворение благодаря содержанию жира. Она советует не употреблять его в больших количествах за один присест.

В мороженом также содержится C15:0 — незаменимая жирная кислота, замедляющая клеточное старение и поддерживающая здоровье сердца, метаболизм и печень. А вот со вкусовыми предпочтениями дела обстоят куда проще. Оба эксперта согласились, что различия в питании между мороженым со вкусом шоколада и ванили минимальны. Доктор Мор отмечает, что качество и ингредиенты мороженого имеют более важное значение, поскольку такие добавки, как конфеты и карамель, увеличивают количество калорий и сахара. Глассман рекомендует выбирать мороженое, приготовленное из настоящих ингредиентов, таких как сливки, молоко, какао и ванильные бобы.

Чтобы мороженое было более полезным, он советует добавлять к нему начинки, богатые питательными веществами, например, темный шоколад, орехи или свежие фрукты. Доктор Мор дает еще один совет: используйте мороженое не как основу, а как топпинг для фруктов или орехов — это повысит питательную ценность блюда при сохранении вкуса.

Воздушное мороженое, которое часто содержит больше воздуха и меньше калорий на объем, может быть более легким вариантом по сравнению с его твердой и плотной версией.

Хотя у обоих экспертов есть личные предпочтения относительно вкусов мороженого, общее мнение очевидно: умеренность и качество являются ключевыми моментами, а вкусовые предпочтения важны лишь на индивидуальном уровне. Как метко заметил доктор Мор, „то, что вы делаете большую на постоянной основе, всегда важнее того, что вы делаете иногда — так что и то, и другое может сосуществовать без вреда для нас“.

Источник: „Фокус“

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