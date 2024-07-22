Ваниль против шоколада: нутрициологи рассказали, как выбрать самое полезное мороженое

Лето продолжается, и магазины мороженого по всей стране предлагают покупателям самые разнообразные его сорта, однако кроме вопроса вкуса все чаще поднимается дискуссия о том, какое мороженное полезнее для нас. В преддверии дня мороженого эксперты высказали свое мнение о том, может ли мороженое вписаться в здоровое питание и какой сорт стоит выбирать исходя из этого вопроса, пишет Fox News.

Доктор Крис Мор, консультант по фитнесу и питанию, считает, что мороженное может стать полезным дополнением к диете, если есть его в меру. Он подчеркивает, что еда — это не только калории, сахар и жир, и случайная его порция может помочь справиться с тягой к сладкому, помогая придерживаться целей здорового питания. Кери Глассман, диетолог и основатель Nutritious Life, описывает мороженое как „сознательную индульгенцию“, которая приносит нам удовлетворение благодаря содержанию жира. Она советует не употреблять его в больших количествах за один присест.

В мороженом также содержится C15:0 — незаменимая жирная кислота, замедляющая клеточное старение и поддерживающая здоровье сердца, метаболизм и печень. А вот со вкусовыми предпочтениями дела обстоят куда проще. Оба эксперта согласились, что различия в питании между мороженым со вкусом шоколада и ванили минимальны. Доктор Мор отмечает, что качество и ингредиенты мороженого имеют более важное значение, поскольку такие добавки, как конфеты и карамель, увеличивают количество калорий и сахара. Глассман рекомендует выбирать мороженое, приготовленное из настоящих ингредиентов, таких как сливки, молоко, какао и ванильные бобы.

Чтобы мороженое было более полезным, он советует добавлять к нему начинки, богатые питательными веществами, например, темный шоколад, орехи или свежие фрукты. Доктор Мор дает еще один совет: используйте мороженое не как основу, а как топпинг для фруктов или орехов — это повысит питательную ценность блюда при сохранении вкуса.