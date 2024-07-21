5 вещей, необходимых в поездке летом

Средства защиты от солнца

УФ-индекс солнечного излучения в Эстонии может быть довольно высоким. Поэтому важно использовать солнцезащитный крем с достаточным числом SPF, чтобы предотвратить солнечные ожоги и снизить риск возникновения рака кожи. Также важны качественные солнцезащитные очки, предохраняющие глаза от УФ-излучения. Кепка или шляпа также будут хорошей идеей, поскольку головные уборы защитят голову и лицо от излишнего солнца.

Мини-холодильник

Чтобы сохранять продукты и напитки холодными в жаркую погоду, в поездку в летний период неплохо взять с собой сумку-холодильник, ящик-холодильник или автомобильный холодильник. Это гарантирует, что еда не испортится и не размякнет к моменту прибытия к месту проживания. Нет ничего лучше, чем освежиться прохладительными напитками в жаркую погоду.

Репелленты от комаров

Нет ничего более раздражающего, чем комары, мешающие насладиться прекрасным летним вечером. Чтобы надоедливые насекомые не испортили вечер, стоит прихватить с собой разные средства-репелленты от комаров. Сегодня на рынке представлено множество различных вариантов – масел и аэрозолей, которые можно наносить как на кожу, так и на одежду. Большую популярность также приобрели различные гранулы от комаров, в которых в качестве репеллента от комаров используется вещество праллетрин.

Развлечения

Различные игры сделают времяпрепровождение на отдыхе особенно приятным. Например, так игры, как Mölkky или петанк подходят для всей семьи и не требуют какой-то спортивной подготовки. Любители более спортивного отдыха найдут удовольствие, например, в бадминтоне, да зачастую и даже самый обычный мяч подарит массу веселых моментов.

Возможность отключения во время отпуска