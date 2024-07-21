Обычный интернет-покупатель Эстонии заказывает в среднем четыре посылки. А как часто возвращает?

„На постоянных интернет-покупателей в Эстонии влияет как бесплатная или недорогая доставка заказов, так и удобный возврат. С другой стороны, доля возвратов в Эстонии довольно невелика, и только 12% товаров, заказанных в интернет-магазине, возвращается , что вполне соответствует среднему европейскому показателю (14%)“, — рассказал Янек Кивимурд, руководитель по продажам и маркетингу DPD Эстония.

В то же время интернет-магазины рассматривают предложение бесплатного возврата как дополнительный аргумент в пользу продажи. „Помимо того, что покупателю не придется совершать никаких дополнительных финансовых затрат по возврату, важно еще и удобство этого процесса. Чем быстрее и удобнее он сможет вернуть неподходящий товар, тем больше вероятность, что последующие покупки он будет совершать в том же интернет-магазине“, — пояснила Светлана Малаток, генеральный директор LPP Estonia OÜ. „Я считаю, что крупные э-магазины продолжат предлагать бесплатный возврат в ближайшем будущем“. LPP Estonia OÜ управляет такими международными брендами, как Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay.

По словам генерального директора LPP Estonia OÜ, основной причиной возврата является несоответствие товара – как правило, неправильный размер или неподходящий фасон. „Некоторые покупатели даже сознательно заказывают одну модель в нескольких размерах, чтобы потом вернуть в интернет-магазин неподходящую вещь“, - добавила она.

По словам Кивимурд, каждая возвращенная посылка имеет свой эффект. „Безусловно, хорошо, когда товар, оказавшийся непригодным, возвращается в оборот. С другой стороны, каждая дополнительная упаковка оказывает влияние на окружающую среду, потому что уже открытую и возвращенную продукцию необходимо переупаковывать и добавляются транспортные расходы“, — сказал Кивимурд.

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