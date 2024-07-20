Прививка от смерти. Почему стоит проверить, защищает ли еще вас вакцина от столбняка?(2)
Получив на даче травму головы, женщина обратилась к семейной медсестре, где узнала, что противостолбнячную прививку следует обновлять каждые десять лет. Для женщины, которая не делала никаких прививок со школьной скамьи, это стало открытием. Какие прививки следует время от времени обновлять, узнавала „МК-Эстония“.
Найти проблему на свою голову – дело нехитрое. Вот и наша читательница Ольга, фамилию которой мы по ее просьбе не называем, совершенно неожиданно для себя оказалась перед лицом целого списка вопросов, на которые пришлось срочно искать ответы.
С вишневым деревом на голове
Все началось погожим июньским днем незадолго до Иванова дня, когда Ольга с помощью бензиновой косилки стригла газон на своей даче.
„Участок у нас довольно большой, посажено много деревьев – и плодовых, и декоративных. Деревья преимущественно старые, с толстыми ветками, косить под ними довольно утомительно, того и гляди стукнешься, – рассказывает женщина. – И, казалось бы, я выросла на нашей даче, все деревья и каждую ветку знаю наперечет, а вот поди ж…“
Обихаживая довольно сложный участок – пышный куст пионов, растущий прямо под нависшей веткой – Ольга, толкая тяжелую косилку, забыла о бдительности и с маху приложилась макушкой о толстый сук.
„У меня искры из глаз посыпались, – жалуется дачница. – Поворачиваюсь – а ветка, ну как нарочно, вся по низу в обломанных сучках, словно челюсть с клыками. Схватилась я за свою голову – чувствую, волосы мокрые, понятно – кровь. Ну, думаю, влипла – я на даче одна, спасаться надо самостоятельно“.
На даче, конечно, имелась аптечка, а в ней – антисептический спрей, стерильные вата и марля… Но в процессе обработки раны женщина нащупала инородный предмет, торчащий из-под кожи. И испугалась. Было непонятно, под каким углом обломок деревяшки воткнулся в голову, в какую сторону тащить, чтоб не загнать еще глубже. Ногтями и тем более пинцетом подцепить не получилось. Сделанное на смартфон фото травмированной макушки ясности не прибавило. Чудилось, что с каждым прикосновением деревяшка увеличивается в размерах, и женщина уже представляла себя героиней рассказа о Мюнхгаузене – с вишневым деревом на голове.
На следующий день пострадавшая обратилась к семейной медсестре, которая обработала рану, но сказала, что „ни сучка, ни задоринки“ в голове пациентки ею не замечено – возможно, организм за ночь вытолкнул инородное тело сам. К тому времени кровь над ссадиной уже запеклась коркой, и Ольга сама стала сомневаться, а было ли „бревно“. Медсестра же задала неожиданный вопрос: когда Ольга последний раз делала прививку от столбняка.
„Вот это был поворот! – говорит Ольга. – Не знаю, когда. Может, в школе еще, при советской власти. Если не считать ковида, так я, кажется, никаких прививок после окончания школы не делала. А как выглядит мой паспорт вакцинации, я даже и не знаю. Поспрашивала родных и подруг – все делают большие глаза, никто годами ни от чего не прививается“.
Медсестра сказала, что прививку от столбняка следует обновлять раз в десять лет. А поскольку у Ольги все сроки, очевидно, пропущены, то такую прививку ей следует сделать в течение пары-тройки дней после травмы. К счастью, это бесплатно.
Что должно быть у каждого взрослого?
Эксперты Кассы здоровья и отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здравоохранения подчеркивают, что рекомендации по вакцинации должен давать каждый врач общей практики, и, если пациент не знает о своих предыдущих прививках, его следует проконсультировать. Советы по вакцинации взрослым могут дать и другие медицинские работники, оказывающие услуги по вакцинации.
„Касса здоровья начала с 2024 года проводить инфокампании по календарным вакцинам (новая инфоволна стартует с 26.08.2024), они будут проходить и далее ежегодно, включая мероприятия, ориентированные на медицинских работников, что должно привести к повышению уровня медицинской грамотности населения и увеличению охвата вакцинацией, а также включая и разработку автоматизированных уведомлений на Портале здоровья, в результате чего родители маленьких детей будут получать SMS-уведомления о календарных вакцинах для своих детей“, – отмечают эксперты.
Каждый человек должен был получить в детстве вакцины против следующих заболеваний:
0–2 года – туберкулез, полиомиелит, корь, дифтерия, столбняк, коклюш
3–5 лет – полиомиелит
6–8 лет – туберкулез (отрицательная проба Манту), полиомиелит, дифтерия, столбняк
9–13 лет – дифтерия, столбняк
14–17 лет – туберкулез (отрицательная реакция Манту), полиомиелит, столбняк
Если человек был привит в соответствии с графиком иммунизации, ему необходимо делать ревакцинацию против дифтерии и столбняка (если он не получал вакцину против дифтерии и столбняка в течение последних 10 лет).
Также рекомендуется во взрослом возрасте провести ревакцинацию с помощью одной дозы вакцины MMR (защищает от кори, эпидемического паротита (свинки) и краснухи (называемой также корь германская).
Если надо – уколюсь
Но где человек может получить информацию о прививках, которые он сделал за свою жизнь, если он давно потерял свой паспорт вакцинации (маленькая желтая книжечка, куда врач вносит все данные о сделанных вам прививках – прим.ред.)?
Специалисты говорят, что за этой информацией можно обратиться к семейному врачу или на Портал здоровья (www.terviseportaal.ee), также данные заносят в „желтый“ паспорт прививок.
К сожалению, если свою карту прививок потерял человек в возрасте около 50 лет и старше, вероятность получения сведений о детских прививках близка к нулю. В этом случае ему обязательно нужно сделать прививку от дифтерии и столбняка (если он не получал вакцину от дифтерии и столбняка в течение последних 10 лет). Также рекомендуется сделать прививку двумя дозами вакцины MMR.
Одновременная вакцинация против инфекционных заболеваний дает результат, схожий с тем, который дает введение вакцин по отдельности. Тем не менее, комбинированная вакцинация позволяет уменьшить количество прививок и попадающих в организм вспомогательных веществ.
Вакцинация против нескольких болезней сразу не влияет на вероятность возникновения побочных эффектов. Основываясь на современных научных исследованиях, можно сказать, что вакцины защищают от конкретных инфекционных заболеваний и не влияют на заражение другими болезнями.
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Наша справка
В 2024 году Касса здоровья потратит на вакцины более 6 миллионов евро, чтобы защитить здоровье жителей Эстонии и предотвратить распространение серьезных инфекционных заболеваний. Эта сумма покроет государственную программу иммунизации и вакцинацию против сезонных инфекционных заболеваний.
Из прививок, не предусмотренных графиком иммунизации, взрослые чаще всего делают прививки от клещевого энцефалита и вирусного гепатита А.
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Столбняк – всегда где-то рядом
Какова вероятность заразиться столбняком в Эстонии? Были ли в нашей стране случаи, когда люди умирали от столбняка, потому что не были привиты?
Столбняком можно заразиться во время деятельности, в результате которой появляется рана или царапина. Большинство случаев столбняка связано с проникающими травмами (например, наступить на ржавый гвоздь, поранить руку при обрезке куста роз или получить колотую рану или порез, копаясь в земле), когда возбудитель попадает в организм через рану. Споры бактерии, вызывающей столбняк, широко распространены как в почве, так и в пыли. Она также может попасть в организм через укусы животных. Столбняк характеризуется возникновением мышечных спазмов, которые поражают все тело. Столбняк обычно начинается со спазма жевательных мышц, за которым следует затрудненное глотание и скованность мышц шеи, плеч и спины. Позже в процесс вовлекаются другие мышцы. В легких случаях заболевание поддается лечению, в тяжелых – приводит к летальному исходу.
Дети и взрослые, не прошедшие своевременную вакцинацию и ревакцинацию, потенциально восприимчивы к столбняку, и вероятность заражения этим заболеванием нельзя исключить, так как споры возбудителя устойчивы и широко распространены во внешней среде. Поэтому в случае травмы, когда есть вероятность контакта со спорами возбудителя, рекомендуется обратиться за советом к медицинскому работнику и, при необходимости, сделать прививку и после травмы. Разумеется, разумно проверить состояние своей противостолбнячной вакцинации и сделать прививку.
В Эстонии медицинские учреждения проводят вакцинацию против столбняка после травмы. Благодаря этому смертельные случаи в Эстонии редки: последний случай смерти от столбняка произошел в 2000 году.
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