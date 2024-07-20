Прививка от смерти. Почему стоит проверить, защищает ли еще вас вакцина от столбняка?

Найти проблему на свою голову – дело нехитрое. Вот и наша читательница Ольга, фамилию которой мы по ее просьбе не называем, совершенно неожиданно для себя оказалась перед лицом целого списка вопросов, на которые пришлось срочно искать ответы.

С вишневым деревом на голове

Все началось погожим июньским днем незадолго до Иванова дня, когда Ольга с помощью бензиновой косилки стригла газон на своей даче.

„Участок у нас довольно большой, посажено много деревьев – и плодовых, и декоративных. Деревья преимущественно старые, с толстыми ветками, косить под ними довольно утомительно, того и гляди стукнешься, – рассказывает женщина. – И, казалось бы, я выросла на нашей даче, все деревья и каждую ветку знаю наперечет, а вот поди ж…“

Обихаживая довольно сложный участок – пышный куст пионов, растущий прямо под нависшей веткой – Ольга, толкая тяжелую косилку, забыла о бдительности и с маху приложилась макушкой о толстый сук.

„У меня искры из глаз посыпались, – жалуется дачница. – Поворачиваюсь – а ветка, ну как нарочно, вся по низу в обломанных сучках, словно челюсть с клыками. Схватилась я за свою голову – чувствую, волосы мокрые, понятно – кровь. Ну, думаю, влипла – я на даче одна, спасаться надо самостоятельно“.

На даче, конечно, имелась аптечка, а в ней – антисептический спрей, стерильные вата и марля… Но в процессе обработки раны женщина нащупала инородный предмет, торчащий из-под кожи. И испугалась. Было непонятно, под каким углом обломок деревяшки воткнулся в голову, в какую сторону тащить, чтоб не загнать еще глубже. Ногтями и тем более пинцетом подцепить не получилось. Сделанное на смартфон фото травмированной макушки ясности не прибавило. Чудилось, что с каждым прикосновением деревяшка увеличивается в размерах, и женщина уже представляла себя героиней рассказа о Мюнхгаузене – с вишневым деревом на голове.