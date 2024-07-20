Красота и здоровье
20.07.2024, 12:05

ВИДЕО | Как добавить объем вашим волосам: лайфхак от фэшн-блогера

 
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ФОТО: Alliance Images | Shutterstock

Объемные волосы – то, к чему стремятся многие из нас, используя различные подручные средства и гели, но что, если мы скажем, что объем можно добавить надолго и всего за пару минут, пишет.

Фешн-блогер Мэтт Ньюман в одном из своих видео проверил интересный лайфхак из интернета, как добавить объем волосам за несколько минут.

Что делать:

  • Хорошо расчесать волосы;

  • С помощью расчески поднять волосы сзади на макушке. Они должны быть зачесаны назад и подняты вверх;

  • Нанести на волосы лак, все время придерживая их расческой;

  • Затем подсушить волосы феном, пока не подсохнет лак;

  • При необходимости добавить еще лак;

  • Затем просто отпустить волосы и поправить, как вам нужно.

На собственном примере Matt доказал, что этот лайфхак работает и теперь не нужно выполнять хитрые махинации, чтобы у ваших волос был безумно объемный вид.

Источник: ТСН

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