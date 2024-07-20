ВИДЕО | Как добавить объем вашим волосам: лайфхак от фэшн-блогера
Объемные волосы – то, к чему стремятся многие из нас, используя различные подручные средства и гели, но что, если мы скажем, что объем можно добавить надолго и всего за пару минут, пишет.
Фешн-блогер Мэтт Ньюман в одном из своих видео проверил интересный лайфхак из интернета, как добавить объем волосам за несколько минут.
Что делать:
Хорошо расчесать волосы;
С помощью расчески поднять волосы сзади на макушке. Они должны быть зачесаны назад и подняты вверх;
Нанести на волосы лак, все время придерживая их расческой;
Затем подсушить волосы феном, пока не подсохнет лак;
При необходимости добавить еще лак;
Затем просто отпустить волосы и поправить, как вам нужно.
На собственном примере Matt доказал, что этот лайфхак работает и теперь не нужно выполнять хитрые махинации, чтобы у ваших волос был безумно объемный вид.
Источник: ТСН