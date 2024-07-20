Жительницы Эстонии высказались о моде на малюсенькие бикини: „Стринги в бассейне — это, мягко говоря, отвратительно!“

9. „„С течением времени купальники становятся все более крохотными, с чем может согласиться каждый, кто побывал на пляже за последние несколько лет“, - это можно сказать только о женщинах. В мужской купальной моде наблюдается прямо противоположная тенденция. Классические плавки практически исчезли, и вместо этого люди заходят в воду в мешковатой одежде, которая ну совсем не удобна для плавания“.

8. „В бассейне - нет, но на пляже почему нельзя носить бикини? Где еще его тогда носить? Кроме того, многие люди хотят получить хороший загар. Скорее, не стоит перебарщивать с загаром“.

7. „Конечно, неприлично, когда пристально таращатся. В то же время, если свое тело кажется красивым, то пусть смотрят. Хорошо и тепло вытянуться на песке!“

6. „Конечно, некрасиво обнажать полное тело, но это каждому свое, просто следует избегать тех мест, где полно тех, кто сверкает телесами. Пляж ведь можно тоже выбрать.“

5. „Слишком мало – уже неинтересно. Однако что интересно: для мужчин женщина в скудном нижнем белье в разы сексуальнее, чем в бикини. В конце концов, оба варианта в одинаковой мере откровенные“.

4. „Дорогие дамы, такую ​​чушь вообще не стоит слушать. Стринги, и чем меньше, тем лучше – единственный правильный выбор. Трусики-парашюты никуда не годятся. Заранее спасибо...“

2. „Ограничение должно исходить из фигуры: если у вас СТРОЙНОЕ, не полненькое тело, то на пляж стринги вполне подойдут! Они не раздражают глаза, на них приятно смотреть, а зона загара увеличивается“.

1. „Попа в стрингах - очень приятное зрелище на пляже. Заднюю часть можно красиво подрумянить на солнце. В бассейне стринги довольно непрактичны, и, возможно, туда можно было бы надеть что-то „более прикрывающее“. Но в целом - это свободный выбор каждого человека“.

Читательницы (а возможно и читатели) Delfi Naistekas ответили на эти вопросы. Ниже приводим подборку комментариев того, что думают дамы из Эстонии о современных купальниках.

Главное, не быть уж совсем голым в общественном месте

10. „Если кто-то ходит в спортзал несколько раз в неделю и натренировал себе красивую, круглую и не дряблую попу, а потом получил загар в солярии, конечно, он хочет показать другим, чего он добился. Что там, пусть уж показывают“.

11. „Пляж - это место, куда люди в основном ходят купаться/загорать/расслабляться/отдыхать с семьей и т.д.. Независимо от веса/возраста. Главное, не быть уж совсем голым в общественном месте и вести себя вежливо. То, как кто-то одет, не должно никого волновать“.

12. „Еще 20-30 лет назад на пляже и в бассейне люди были одеты гораздо откровеннее, чем сегодня. Но те, кто сегодня жалуется на откровенную одежду, наверное, не помнят того времени, у них слишком короткая память? Например, на пляже Пирита в 2000 году каждая вторая или третья женщина и девушка носила стринги (в том числе смело расхаживали и в нижнем белье, а некоторые даже гуляли топлесс, все было принято), а сегодня вы увидите лишь пару-другую стрингов на всем пляже (а топлесс и нудизм полностью исчезли из Пирита). Вероятно, появление социальных сетей в особенности сделало людей более сдержанными“.

13. „Все равно, кто что носит или кто как выглядит, в моей жизни ничего не меняет, если кто-то стройнее, загорелее или толще меня. Я хожу купаться только с детьми и на других не смотрю“.

14. „К сожалению, женщинам не хватает критического мышления в отношении того, что и когда надевать. Я не являюсь образцом добродетели, но стринги в бассейне - это, мягко говоря, отвратительно. Мужчины ведь не носят трусики-стринги или полупрозрачные купальники, не так ли? Если женщина думает, что должна сразу демонстрировать свою попу в бассейне, она ошибается. Ведь на приеме у правительства она же может ходить в одежде и контролировать свое желание обнажиться?“

15. „На пляже это не имеет значения, но в спа мог бы быть какой-то этикет и требования. Не обязательно надевать трико, но две веревочки - это довольно противно, независимо от форм тела. Буквально на днях эстонская фитоняшка пришла в V-spa с двумя шнурками между ног, но она бы и на улице ходила голой, если бы могла, у нее нет этической стороны того, что где уместно... Она просто думает, как бы побольше показать свое тело. Но мы уже привыкли к тому, что сегодня на улице и в социальных сетях уже все почти как на OnlyFans“.