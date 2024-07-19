Названы две лишающие женщин оргазма мужские ошибки

Абгарян отметила, что, согласно исследованиям, женщины испытываю оргазм на 30 процентов реже, чем мужчины. Исследователи такую статистику объясняют отсутствием сексуального образования и физиологическими различиями мужчин и женщин, но у специалистки есть другое объяснение этому. „Я бы сказала, что мужчины просто слишком рано сдаются“, — назвала причину Абгарян.

Колумнистка призвала мужчин не пытаться уложиться в определенный промежуток времени, так как у женского оргазма нет временных рамок. „Он наступает, когда наступает. Если мы чувствуем, что вы его ждете, получить удовольствие будет намного сложнее“, — отметила Абгарян. Кроме того, она отметила, что многие мужчины не знают, как доставить женщине удовольствие. В этом случае она посоветовала прямо задать вопрос партнерше.

В заключение Абгарян указала, что женский оргазм — это не только ответственность мужчины. Она призвала не врать партнеру об удовольствии и своих ощущениях. „Некоторым мужчинам нужна помощь и совет, поэтому будьте смелее и объясните, что нужно вашему телу“, — резюмировала она.