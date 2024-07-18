Когда все друзья и родственники женятся: как не разориться на подарках в летний свадебный сезон

Одной из наиболее затратных категорий летних мероприятий, вне всякого сомнения, являются свадебные торжества, и бюджету еще повезет, если летом вас пригласили только на одну свадьбу. Большинство молодоженов заблаговременно начинают готовиться к своему особенному дню и копят на свадьбу около года, но есть и такие пары, которые берут кредит, чтобы праздник вышел поистине запоминающимся. „Зачастую подразумевается именно денежный подарок, но в реальности расходы для гостей имеют шансы оказаться значительно больше суммы, которая вложена в конверт, ведь могут добавиться траты на проживание в гостинице, транспорт, покупку одежды, косметику и не только“, – пояснила руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен. Она отметила, что и эти расходы можно сохранить в разумных пределах, если обдумать и спланировать все заблаговременно.

Хакиайнен дала ряд рекомендаций, которые помогут пережить летний сезон свадеб и праздников, не опустошив закрома.

Подарочные карточки или конверт с наличными? Бытует мнение, будто подарочная карточка – более персональный подарок, чем просто деньги, но подарочные карточки существенно ограничивают возможности использования вложенных в них средства. Кроме того, согласно статистике, в среднем до 15% всех подарочных карточек так и остаются неиспользованными – люди просто забывают о них либо не успевают их использовать до окончания срока действия. Если вы хотите, чтобы подарок действительно принес пользу, лучше дарить деньги либо вещь или впечатление, которые получатель действительно хочет.