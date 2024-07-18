Когда все друзья и родственники женятся: как не разориться на подарках в летний свадебный сезон
Помимо отпусков есть летом еще одна важная статья расходов, которая может ощутимо облегчить кошелек. Выпускные в школах и вузах, свадьбы, дни рождения и прочие мероприятия – никуда не придешь с пустыми руками. Как пережить высокий сезон и не остаться с дыркой в кармане?
Одной из наиболее затратных категорий летних мероприятий, вне всякого сомнения, являются свадебные торжества, и бюджету еще повезет, если летом вас пригласили только на одну свадьбу. Большинство молодоженов заблаговременно начинают готовиться к своему особенному дню и копят на свадьбу около года, но есть и такие пары, которые берут кредит, чтобы праздник вышел поистине запоминающимся. „Зачастую подразумевается именно денежный подарок, но в реальности расходы для гостей имеют шансы оказаться значительно больше суммы, которая вложена в конверт, ведь могут добавиться траты на проживание в гостинице, транспорт, покупку одежды, косметику и не только“, – пояснила руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен. Она отметила, что и эти расходы можно сохранить в разумных пределах, если обдумать и спланировать все заблаговременно.
Хакиайнен дала ряд рекомендаций, которые помогут пережить летний сезон свадеб и праздников, не опустошив закрома.
Подарочные карточки или конверт с наличными? Бытует мнение, будто подарочная карточка – более персональный подарок, чем просто деньги, но подарочные карточки существенно ограничивают возможности использования вложенных в них средства. Кроме того, согласно статистике, в среднем до 15% всех подарочных карточек так и остаются неиспользованными – люди просто забывают о них либо не успевают их использовать до окончания срока действия. Если вы хотите, чтобы подарок действительно принес пользу, лучше дарить деньги либо вещь или впечатление, которые получатель действительно хочет.
Какая сумма – хороший подарок? Если планируется денежный подарок, нужно приблизительно оценить, сколько устроитель торжества потратит на одного гостя. В конверт следует положить по меньшей мере такую сумму, которая покроет расходы на питание и размещение гостя. Альтернативой классическому конверту с купюрами может стать денежный перевод – устроителю праздника это упростит жизнь хотя бы тем, что ему не придется доказывать банку происхождение денег, если захочется положить на счет многочисленные денежные подарки.
Не всегда нужно покупать новые предметы гардероба на один день. Платье, костюм, сумочку и обувь всегда можно одолжить у друзей или родных либо даже взять в аренду в специализирующемся на этом салоне. Крайне неразумно тратиться еще и на полностью новый гардероб ради всего одного дня, ведь расходов и без того хватает.
Объединитесь с другими гостями, чтобы сделать солидный подарок. Если у молодоженов есть конкретные пожелания в отношении подарков или вам известно, что им особенно понравится, можно объединиться с другими гостями, чтобы сделать солидный подарок. Точно так же можно объединить силы в отношении транспорта или размещения.
Подумайте о страховке. Если свадьба проходит за рубежом, не следует забывать и о важности страхования путешествий. Страховка поможет, если неожиданно изменится расписание или потеряется багаж.
„В целом следует помнить, что на праздник приглашают вас, а не ваш подарок, и запомнится совместно проведенное время, а не вещи, поэтому не нужно уделять подарку слишком много внимания. Исходить важно из своих финансовых возможностей и, конечно же, если вас посетила мысль о взятии кредита на подарок, подумайте, действительно ли это разумно. Взяв в такой ситуации кредит, вы можете создать для себя дополнительные проблемы“, – сказала руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен.