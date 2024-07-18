Сексолог объяснила, почему у людей возникает один из популярных фетишей в постели. Вы точно о нем слышали

Психотерапевтка и сексолог Несс Купер отмечает, что научное сообщество еще не пришло к единому выводу, откуда берется фут-фетиш. Однако назвала несколько популярных теорий.

Одна из них заключается в том, что привязанность к ногам формируется у людей с раннего возраста — еще когда мы учимся ползать. Этот опыт может каким-то образом приводить к положительным ассоциациям, связанным с ногами, во взрослом возрасте.

„Некоторые считают, что стопы похожи на гениталии: пальцы выглядят фаллическими, а своды и складки стопы похожи на вульву, — объясняет Купер. — Еще ноги могут выделять запах, аналогичный генитальному, что также может приводить кого-то к возбуждению“.

Кроме того, Купер заметила, что продавать фотографии стоп — „не такая легкая профессия, как может показаться“. По мнению сексолога, чтобы получить заметную прибыль из этого „бизнеса“, придется предлагать покупателям и покупательницам дополнительные услуги, которые „будут выходить на интимный эмоциональный уровень“ и, возможно, нарушать личные границы.

Это подтверждает и 18-летняя британка Джесси Тайрон, с которой тоже поговорило издание Metro. Девушка продает фотографии своих стоп — и за один снимок просит 4 фунта. Однако иногда ее клиенты или клиентки просят сделать определенные фото по своему запросу.

„Были люди, которые хотели, чтобы я стояла на насекомых или мясе, чего лично я бы никогда не сделала, — призналась Тайрон. — Еще были люди, которые просили меня представить, что я стою на них — это очень распространенная просьба“.

Также Metro поговорило с Флетчером из Новой Зеландии, который называет себя фут-фетишистом. Мужчина не знает, что именно его привлекает в ногах, но выдвинул предположение.