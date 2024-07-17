Летний уход за кожей лица - помогут термальная вода и бустеры. Советы аптекаря
Кожа является первым защитным слоем организма от внешних раздражителей, поэтому летом необходимо скорректировать уход за лицом в зависимости от погоды. Аптечный консультант делится советами о том, как поддерживать здоровье и здоровый блеск кожи лица.
По словам консультанта по косметике аптеки Benu Марите Тальбре, летом в жаркую погоду организм теряет больше влаги, чем обычно, что становится особенно проблематичным для сухой и чувствительной кожи.
„Добавляя летом в свой привычный уход за лицом более эффективные увлажняющие средства, вы тем самым поддерживаете баланс влаги вашей кожи. Средства с охлаждающим эффектом помогают сохранить кожу более свежей. Высокая температура воздуха и агрессивный солнечный свет могут сделать кожу тоньше и чувствительнее, а на жирной коже в летние месяцы может появиться больше прыщей, чем обычно“, — рассказывает Тальбре о факторах риска жаркой погоды для кожи.
Увлажнение кожи
Для предотвращения различных воспалений специалист рекомендует регулярно применять скраб для кожи. „Чистка лица с использованием скрабов удаляет омертвевшие клетки кожи, способствует обновлению кожи и придает свежий вид лицу. Также сразу после скраба нельзя забывать об увлажнении кожи“, — отмечает специалист, рекомендуя добавить в свой уход за кожей маски, повышающие уровень увлажненности.
„Такие эффективные средства по уходу за кожей как бустеры хорошо ложатся под крем, а тоники увлажняют и освежают кожу. Спрей с термальной водой приносит коже мгновенное ощущение комфорта, успокаивает, охлаждает и увлажняет“, — рекомендует консультант по косметике популярные средства по уходу в этом сезоне.
По словам Тальбре, термальная вода успокаивает чувствительную, раздраженную или склонную к аллергии кожу, поскольку она обогащена минералами и микроэлементами. „Оптимальный минеральный баланс термальной воды и специфическая микрофлора придают ей уникальные свойства, позволяющие успокаивать кожу, не пересушивая ее. Спрей подходит для ежедневного использования после очищения кожи, но также подходит для освежения в течение дня поверх макияжа“, — объясняет она.
Смягчение последствий солнечных ожогов
Как отмечает консультант по косметике, самое главное при выборе солнцезащитного крема — это подобрать тот продукт, который соответствует вашему типу кожи. „При использовании солнцезащитного средства необходимо ознакомиться с информацией об этом средстве и точно следовать инструкциям по его применению. Чем больше времени человек проводит на свежем воздухе, тем здоровее он становится. Но при этом разбирающийся в вопросах здоровья человек, находясь на солнце, обязательно использует различные методы защиты от солнца, а также следит за состоянием своей кожи“, — подчеркивает Тальбре.
Солнечный ожог делает кожу красной, горячей и болезненной. В тяжелых случаях это может спровоцировать волдыри, повышенную температуру, озноб, головную боль и общее недомогание. В результате солнечного ожога примерно через неделю кожа начинает шелушиться. „В аптеке есть специальные средства – такие как гель Burnjel – который быстро смягчает последствия ожогов от излишнего солнца“, — советует Тальбре.
Профилактика аллергии на солнце
Аллергия на солнце или фотодерматит – это повышенная чувствительность к свету, основными симптомами которой являются покраснение кожи, отек, зудящая и жгучая сыпь и волдыри. По словам аптечного консультанта, фотодерматит можно предотвратить благодаря тщательной защите от солнца – т.е. необходимо ограничивать пребывания на солнце, избегать часов пик, когда солнце наиболее интенсивно, носить хорошо защищающую от солнца одежду и использовать солнцезащитные средства с высокой степенью защиты. „Если сыпь уже появилась, то уход проводится по симптомам – т.е. при необходимости делается охлаждение кожи и снятие зуда“, – добавляет специалист.
Хотя, по мнению Тальбре, солнцезащитный крем является круглогодичным средством от УФ-излучения, об использовании солнцезащитных средств стоит наиболее серьезно задумываться летом, когда семьи проводят большую часть времени на открытом воздухе.
Основные правила защиты от солнца при отдыхе с детьми:
используйте правильные солнцезащитные средства;
не находитесь слишком долго на солнце;
избегайте полуденного солнца;
защищайте детей от солнца с помощью одежды из хлопчатобумажного или льняного материала;
избегайте прямых солнечных лучей для детей возрастом до полугода;
используйте солнцезащитный крем согласно инструкции на его этикетке;
выбирайте солнцезащитный крем, подходящий всем членам вашей семьи;
наносите крем на кожу непосредственно перед выходом или за 30 минут до выхода на солнце, а также дополнительно после купания;
не вдыхайте брызги солнцезащитного крема;
смывайте крем вечером перед сном.