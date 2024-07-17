Летний уход за кожей лица - помогут термальная вода и бустеры. Советы аптекаря

По словам консультанта по косметике аптеки Benu Марите Тальбре, летом в жаркую погоду организм теряет больше влаги, чем обычно, что становится особенно проблематичным для сухой и чувствительной кожи.

„Добавляя летом в свой привычный уход за лицом более эффективные увлажняющие средства, вы тем самым поддерживаете баланс влаги вашей кожи. Средства с охлаждающим эффектом помогают сохранить кожу более свежей. Высокая температура воздуха и агрессивный солнечный свет могут сделать кожу тоньше и чувствительнее, а на жирной коже в летние месяцы может появиться больше прыщей, чем обычно“, — рассказывает Тальбре о факторах риска жаркой погоды для кожи.

Увлажнение кожи

Для предотвращения различных воспалений специалист рекомендует регулярно применять скраб для кожи. „Чистка лица с использованием скрабов удаляет омертвевшие клетки кожи, способствует обновлению кожи и придает свежий вид лицу. Также сразу после скраба нельзя забывать об увлажнении кожи“, — отмечает специалист, рекомендуя добавить в свой уход за кожей маски, повышающие уровень увлажненности.

„Такие эффективные средства по уходу за кожей как бустеры хорошо ложатся под крем, а тоники увлажняют и освежают кожу. Спрей с термальной водой приносит коже мгновенное ощущение комфорта, успокаивает, охлаждает и увлажняет“, — рекомендует консультант по косметике популярные средства по уходу в этом сезоне.

По словам Тальбре, термальная вода успокаивает чувствительную, раздраженную или склонную к аллергии кожу, поскольку она обогащена минералами и микроэлементами. „Оптимальный минеральный баланс термальной воды и специфическая микрофлора придают ей уникальные свойства, позволяющие успокаивать кожу, не пересушивая ее. Спрей подходит для ежедневного использования после очищения кожи, но также подходит для освежения в течение дня поверх макияжа“, — объясняет она.

Смягчение последствий солнечных ожогов