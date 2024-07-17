Как это контролировать: 9 способов уменьшить потоотделение
Потоотделение является распространенной проблемой для большинства людей летом, а для некоторых – круглый год, пишет ТСН.
Потоотделение — совершенно естественная и жизненноважная функция организма. Оно помогает нам охладиться, когда мы перегреваемся, предотвращая такие состояния, как тепловой удар, который может быть смертельным. Излишне говорить, что иногда потоотделение может быть неудобным и неловким – например, в офисе, в общественном транспорте или на общественных мероприятиях .
Хорошей новостью является то, что вы можете научиться контролировать потоотделение и в первую очередь ограничивать причины чрезмерного потоотделения. Woman&home попросили врачей и дерматологов поделиться своими полезными советами и рекомендациями.
Носите одежду из натуральных волокон
Лучше всего подойдет легкая, свободная одежда из натуральных волокон, таких как хлопок, которая позволяет вашей коже дышать и помогает отводить влагу, считает доктор Майони Гунератне, специалист в области функциональной медицины и медицины образа жизни.
Учитывая последние модные тенденции, льняные рубашки и льняные брюки станут стильным и практичным дополнением к любому гардеробу и особенно полезны, если вы страдаете от повышенного потоотделения.
Когда речь идет об обуви, мы часто думаем, что обувь с открытым носком будет самой комфортной, но доктор Авин Коннолли - дерматолог, говорит, что лучше обратить внимание на материалы, из которых сделаны ваши туфли и носки. Рекомендуются кожаные туфли и сандалии, а для ног подойдут впитывающие влагу носки и впитывающие стельки.
Понизьте температуру в помещении
Очень важно знать, как сохранить прохладу летом дома – и где бы вы ни находились. Если ваша спальня, гостиная или офис спроектированы так, чтобы сохранять тепло, а не отводить его, у вас могут возникнуть проблемы.
Используйте вентиляторы, кондиционеры и прохладный душ, чтобы снизить температуру тела, рекомендует доктор Гунератне. Портативные вентиляторы и охлаждающие полотенца пригодятся, если вы в пути.
Используйте дезодорант с алюминием
Во многих случаях для контроля потоотделения необходим сильный дезодорант. Антиперспиранты, содержащие соединения алюминия, будут разумным выбором.
Алюминий является полезным ингредиентом дезодоранта, поскольку он уменьшает потоотделение, блокируя протоки в подмышках, и сводит к минимуму запах тела, предотвращая образование бактерий, которые питаются потом и вызывают его еще больше.
Однако доктор Гунератне отмечает, что некоторые люди могут предпочесть не использовать такие дезодоранты, поэтому проконсультируйтесь со своим врачом, если вам нужна альтернатива. Многие люди отказываются от таких сильных средств, чтобы уменьшить токсическую нагрузку, поскольку некоторые из этих химикатов сейчас обнаруживаются в очень высоких концентрациях в нашей крови, говорит она.
Попробуйте подсушивающий крем
Если вы обнаружите, что дезодоранты-антиперспиранты сушат кожу, не действуют достаточно долго или вы потеете на других частях тела, например на ступнях, ладонях или декольте, попробуйте подсушивающий крем.
Он содержит соединения на основе алюминия, которые временно блокируют потовые протоки, уменьшая количество пота, попадающего на поверхность кожи, говорит доктор Уннати Десаи. Он очень эффективен, а при правильном использовании может обеспечить более продолжительное облегчение, по сравнению с традиционными спреями-антиперспирантами или шариковыми дезодорантами.
Подсушивающие кремы обычно наносятся на чистую и сухую кожу перед сном.
Попробуйте расслабиться
егче сказать, чем сделать, но расслабление может быть одним из лучших способов научиться контролировать потоотделение, поскольку в некоторых случаях пот является продуктом перегруженной нервной системы.
Стресс и тревога могут играть роль в повышенном потоотделении, отмечает доктор Коннолли, и это один из признаков высокого уровня кортизола. Управление стрессом с помощью методов релаксации и осознанности, в свою очередь, может помочь уменьшить потоотделение. В долгосрочной перспективе иногда может потребоваться консультация психолога.
Поменяйте питание
По словам доктора Десаи, определенные продукты и напитки могут вызвать или усугубить потоотделение у некоторых людей. Внесение изменений в рацион питания, чтобы избежать этих триггеров, и включение продуктов, которые помогают регулировать температуру тела, может стать ценным инструментом для борьбы с чрезмерным потоотделением.
К продуктам, которые обычно вызывают потоотделение, относятся:
острая еда;
кофеин;
алкоголь;
горячие напитки.
Если вы сильно потеете, вам также необходимо избегать обезвоживания, чтобы восполнить потерянную жидкость и электролиты в организме, отмечает она, и вы также можете делать это с помощью своего рациона. Поддержание гидратации с помощью воды и употребление продуктов, богатых магнием, таких как листовая зелень, орехи и цельнозерновые продукты, могут помочь регулировать потоотделение.
Занимайтесь спортом
Хотя упражнения могут вызвать потоотделение во время занятий, регулярная физическая активность может улучшить общую физическую форму и помочь более эффективно регулировать температуру тела, потенциально снижая потоотделение в долгосрочной перспективе, считает доктор Коннолли.
Летом это может быть сложнее, особенно если на улице тепло и солнечно, так как вы рискуете перегреться во время тренировки. Большинству людей можно заниматься при температуре до 27°C, но всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем приступать к каким-либо новым тренировкам.
Для тех, кто занимается в помещении, ежедневные занятия йогой или плавание могут быть полезным способом улучшить свою физическую форму, сохранять прохладу и тренироваться без серьезного воздействия на кости и суставы, что может вызвать дополнительный дискомфорт.
Часто принимайте душ
Соблюдение правил гигиены не только снизит риск появления неприятного запаха тела из-за чрезмерного потоотделения, но и поможет полностью его купировать.
Обязательно соблюдайте правила гигиены, например, регулярно принимайте душ и держите места, склонные к потоотделению, например, подмышки и ступни, в чистоте и сухости, говорит доктор Коннолли. Также рекомендуется менять обувь, чтобы она высохла, прежде чем снова надеть ее.
Медицинское лечение
Если все меры по изменению образа жизни не помогут вам научиться контролировать потоотделение, вам стоит обратиться к врачу. Гипергидроз — это название чрезмерного потоотделения, которое возникает само по себе и, скорее всего, является результатом сверхактивности эккринных потовых желез или является побочным эффектом другого заболевания, например, гиперактивности щитовидной железы.
Для лечения гипергидроз может потребоваться медицинское вмешательство:
Инъекции ботокса. Ботокс можно вводить в потовые железы, чтобы блокировать нервы, вызывающие потоотделение в области подмышек, рук, ног и лица, говорит доктор Гунератне. Это один из наиболее распространенных методов лечения потливости.
Ионофорез. Эта техника предполагает использование устройства, которое пропускает слабый электрический ток через воду на поверхность кожи, что может помочь уменьшить потоотделение рук и ног.
Микроволновая терапия. При такой терапии для разрушения потовых желез используется устройство, которое подает микроволновую энергию для окончательного разрушения потовых желез в подмышках.
Хирургическое вмешательство. В тяжелых случаях можно рассмотреть такие хирургические варианты, как симпатэктомия (перерезание нервов, вызывающих потоотделение) или удаление потовых желез, говорит доктор Гунератне. Но обычно это крайние варианты из-за потенциальных рисков и осложнений.
Если вас беспокоит повышенное потоотделение, обратитесь к врачу, чтобы подобрать оптимальный способ решения проблемы и исключить патологии.