Как это контролировать: 9 способов уменьшить потоотделение

Используйте вентиляторы, кондиционеры и прохладный душ, чтобы снизить температуру тела, рекомендует доктор Гунератне. Портативные вентиляторы и охлаждающие полотенца пригодятся, если вы в пути.

Очень важно знать, как сохранить прохладу летом дома – и где бы вы ни находились. Если ваша спальня, гостиная или офис спроектированы так, чтобы сохранять тепло, а не отводить его, у вас могут возникнуть проблемы.

Когда речь идет об обуви, мы часто думаем, что обувь с открытым носком будет самой комфортной, но доктор Авин Коннолли - дерматолог, говорит, что лучше обратить внимание на материалы, из которых сделаны ваши туфли и носки. Рекомендуются кожаные туфли и сандалии, а для ног подойдут впитывающие влагу носки и впитывающие стельки.

Учитывая последние модные тенденции, льняные рубашки и льняные брюки станут стильным и практичным дополнением к любому гардеробу и особенно полезны, если вы страдаете от повышенного потоотделения.

Лучше всего подойдет легкая, свободная одежда из натуральных волокон, таких как хлопок, которая позволяет вашей коже дышать и помогает отводить влагу, считает доктор Майони Гунератне , специалист в области функциональной медицины и медицины образа жизни.

Хорошей новостью является то, что вы можете научиться контролировать потоотделение и в первую очередь ограничивать причины чрезмерного потоотделения. Woman&home попросили врачей и дерматологов поделиться своими полезными советами и рекомендациями.

Потоотделение — совершенно естественная и жизненноважная функция организма. Оно помогает нам охладиться, когда мы перегреваемся, предотвращая такие состояния, как тепловой удар, который может быть смертельным. Излишне говорить, что иногда потоотделение может быть неудобным и неловким – например, в офисе, в общественном транспорте или на общественных мероприятиях .

Алюминий является полезным ингредиентом дезодоранта, поскольку он уменьшает потоотделение, блокируя протоки в подмышках, и сводит к минимуму запах тела, предотвращая образование бактерий, которые питаются потом и вызывают его еще больше.

Однако доктор Гунератне отмечает, что некоторые люди могут предпочесть не использовать такие дезодоранты, поэтому проконсультируйтесь со своим врачом, если вам нужна альтернатива. Многие люди отказываются от таких сильных средств, чтобы уменьшить токсическую нагрузку, поскольку некоторые из этих химикатов сейчас обнаруживаются в очень высоких концентрациях в нашей крови, говорит она.

Попробуйте подсушивающий крем

Если вы обнаружите, что дезодоранты-антиперспиранты сушат кожу, не действуют достаточно долго или вы потеете на других частях тела, например на ступнях, ладонях или декольте, попробуйте подсушивающий крем.

Он содержит соединения на основе алюминия, которые временно блокируют потовые протоки, уменьшая количество пота, попадающего на поверхность кожи, говорит доктор Уннати Десаи. Он очень эффективен, а при правильном использовании может обеспечить более продолжительное облегчение, по сравнению с традиционными спреями-антиперспирантами или шариковыми дезодорантами.

Подсушивающие кремы обычно наносятся на чистую и сухую кожу перед сном.

Попробуйте расслабиться

егче сказать, чем сделать, но расслабление может быть одним из лучших способов научиться контролировать потоотделение, поскольку в некоторых случаях пот является продуктом перегруженной нервной системы.

Стресс и тревога могут играть роль в повышенном потоотделении, отмечает доктор Коннолли, и это один из признаков высокого уровня кортизола. Управление стрессом с помощью методов релаксации и осознанности, в свою очередь, может помочь уменьшить потоотделение. В долгосрочной перспективе иногда может потребоваться консультация психолога.

Поменяйте питание