Глава бренда секс-игрушек посоветовала, как достичь оргазма женщинам, у которых это не получается

Сфокусируйтесь на своем теле. Идея в том, чтобы начать его чувствовать: что-то похожее делают на йоге. Начните медленно: сфокусируйтесь на пальцах ног и потом постепенно продвигайтесь к макушке головы. Каждой части тела уделите ей то внимание, которого она заслуживает. Вы можете делать это сами или под руководством партнера — так вы сможете еще и усилить близость между собой, создать возможность узнать тела друг друга получше.

По-разному прикасайтесь к вульве. В этот момент не стоит думать о стимуляции как таковой и том, что это делается ради оргазма. Важно попробовать почувствовать что-то новое и приятное, меняя различные прикосновения или, по желанию, даже секс-игрушки. Обращайте внимания исключительно на свои ощущения: какие нравятся больше, какие меньше. А если у вас получается достичь оргазма, ту же практику можно продолжить, растягивая удовольствие.