Глава бренда секс-игрушек посоветовала, как достичь оргазма женщинам, у которых это не получается
По разным оценкам, около 10−15% женщин не могут испытать оргазм: у них это не получалось ни разу в жизни. Если вы принадлежите к таким людям, то можно попробовать изменить ситуацию техникой заземления. Она направлена на „переключение“ из мыслей в голове на ощущения в теле, рассказывает журнал Glamour.
Заземление — это набор техник, которые обычно используются при тревоге или других ярких эмоциональных состояниях, чтобы прийти в чувство и успокоиться. Во многом они построены на регулировании дыхания и концентрации на своем теле.
К похожему методу можно прибегать, планируя мастурбацию или секс, считает Саманта Маршалл, глава бренда женских секс-игрушек Smile Makers.
— Это приятная техника, которую можно попробовать вместе или в одиночку, чтобы помочь вам достичь оргазма или насладиться сексуальной энергией после кульминации, — говорит Маршалл. — Секс — это нечто большее, чем просто физическая стимуляция, а заземление — способ задействовать силу нашего мозга и попробовать достичь чувственной осознанности.
Вот как Маршалл советует использовать такую технику:
Сфокусируйтесь на своем теле. Идея в том, чтобы начать его чувствовать: что-то похожее делают на йоге. Начните медленно: сфокусируйтесь на пальцах ног и потом постепенно продвигайтесь к макушке головы. Каждой части тела уделите ей то внимание, которого она заслуживает. Вы можете делать это сами или под руководством партнера — так вы сможете еще и усилить близость между собой, создать возможность узнать тела друг друга получше.
По-разному прикасайтесь к вульве. В этот момент не стоит думать о стимуляции как таковой и том, что это делается ради оргазма. Важно попробовать почувствовать что-то новое и приятное, меняя различные прикосновения или, по желанию, даже секс-игрушки. Обращайте внимания исключительно на свои ощущения: какие нравятся больше, какие меньше. А если у вас получается достичь оргазма, ту же практику можно продолжить, растягивая удовольствие.
Используйте упражнение „От пяти до одного“, чтобы „очистить“ мысли от всего, что не имеет отношение к моменту. Сперва найдите и назовите про себя пять вещей, которые вы видите, потом — четыре вещи, которые вы чувствуете, три вещи, которые вы слышите, две вещи, которые вы обоняете, и одну вещь, которую вы ощущаете на вкус. То же самое можно делать вместе с партнером — а после этого вернуться к своим обычным интимным практикам.
Так вы сможете погружаться в состояние, в котором вы будете расслаблены и в контакте с собой, — благодаря этому, в общем-то, все и должно сработать. Конечно, не факт — тем более с первого раза.
По мнению Маршалл, такая техника в любом случае поможет нащупать и установить связь между своими мыслями и телом, понять, как они связаны.
— Одним из главнейших факторов, ведущих к проблемам с достижением оргазма, становится неспособность сосредоточиться во время сексуального опыта. Например, потому, что мы чувствуем давление, что нам необходимо этого оргазма достичь, или потому, что мы отвлекаемся на другие вещи, происходящие в нашей жизни, — говорит собеседница Glamour. — В наши дни найти время, чтобы побыть наедине с собой, бывает трудно, и метод заземления, как и медитации, концентрирует внимание на ощущениях, помогает глубже соединиться с самой собой и заблокировать отвлекающие мысли.
Источник: "Зеркало"