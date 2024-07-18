Владельцы домашних питомцев, эта кампания Maxima для вас!

Для начала предлагаем обратить внимание на три ключевых момента, которые помогут вам сохранить здоровье вашего питомца и обеспечить себе душевное спокойствие:

Корм должен быть сбалансированным и подходящим для пищеварения!

В рационе питомца должен быть соблюден баланс белков, жиров и углеводов, чтобы обеспечить ему все необходимые питательные вещества. Хороший корм для домашних животных должен содержать антиоксиданты, такие как витамины Е и С, которые помогают укрепить иммунную систему питомца и во многом снизить риск возникновения заболеваний. Кроме того, в состав корма должны входить натуральные ингредиенты, которые легче усваиваются организмом питомца, то есть животные и растительные компоненты. Конечно, лучше брать корм с большим содержанием мяса – он более сытный и обеспечивает организм необходимыми питательными веществами. Это означает, что у животного будет меньше проблем с желудком и больше энергии для игр.

Активный образ жизни вашего питомца — это залог его долгой и счастливой жизни!

Если ваш питомец содержится дома и ведет малоподвижный образ жизни, это может привести к множеству проблем. Обеспечьте ему достаточно места для движения и игр – настенные комплексы, лазалки, любимые игрушки. Если животное гуляет на улице, соблюдайте режим дня, регулярно и подолгу гуляйте, позволяйте ему свободно бегать, например, в игровых зонах, специально предназначенных для собак. Если вы заметили, что животное стало менее активным, чем обычно, обратитесь к ветеринару – лучше перестраховаться, чем потом жалеть, ведь если вы будете медлить, счета за лечение могут только увеличиться.

Застрахуйте своего питомца, ведь никогда не знаешь наперед