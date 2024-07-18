Владельцы домашних питомцев, эта кампания Maxima для вас!
Мы знаем, как сильно вы любите своего четвероногого друга и заботитесь о нем, поэтому каждый год Maxima проводит большую акцию для домашних питомцев – по выгодным ценам можно приобрести корма, чистящие средства и многое другое для наших любимцев. В этот раз состоится большой розыгрыш призов и будет шанс выиграть годовой пакет страхования для домашних животных. Так что непременно стоит принять участие!
Для начала предлагаем обратить внимание на три ключевых момента, которые помогут вам сохранить здоровье вашего питомца и обеспечить себе душевное спокойствие:
Корм должен быть сбалансированным и подходящим для пищеварения!
В рационе питомца должен быть соблюден баланс белков, жиров и углеводов, чтобы обеспечить ему все необходимые питательные вещества. Хороший корм для домашних животных должен содержать антиоксиданты, такие как витамины Е и С, которые помогают укрепить иммунную систему питомца и во многом снизить риск возникновения заболеваний. Кроме того, в состав корма должны входить натуральные ингредиенты, которые легче усваиваются организмом питомца, то есть животные и растительные компоненты. Конечно, лучше брать корм с большим содержанием мяса – он более сытный и обеспечивает организм необходимыми питательными веществами. Это означает, что у животного будет меньше проблем с желудком и больше энергии для игр.
Активный образ жизни вашего питомца — это залог его долгой и счастливой жизни!
Если ваш питомец содержится дома и ведет малоподвижный образ жизни, это может привести к множеству проблем. Обеспечьте ему достаточно места для движения и игр – настенные комплексы, лазалки, любимые игрушки. Если животное гуляет на улице, соблюдайте режим дня, регулярно и подолгу гуляйте, позволяйте ему свободно бегать, например, в игровых зонах, специально предназначенных для собак. Если вы заметили, что животное стало менее активным, чем обычно, обратитесь к ветеринару – лучше перестраховаться, чем потом жалеть, ведь если вы будете медлить, счета за лечение могут только увеличиться.
Застрахуйте своего питомца, ведь никогда не знаешь наперед
Все мы слышали печальные истории, когда с животным неожиданно происходил несчастный случай, питомец заболевал и нуждался в срочном лечении. Стоимость лечения может стать большим сюрпризом – счета, как правило, огромные. Страховка обеспечит вам душевное спокойствие – она покроет непредвиденные медицинские расходы на лечение вашей собаки или кошки и стоимость лекарств в размере до 1000 евро. Кроме того, страховка покроет ущерб, причиненный питомцем посторонним. Хотя мы думаем, что досконально знаем своих питомцев, они могут вдруг повести себя неожиданно и напасть на кого-то. Страховка покроет и эти случаи в размере до 10 000 евро.
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Счастливый питомец приносит радость всей семье, так что давайте сделаем всё возможное, чтобы наши четвероногие друзья всегда сияли здоровьем!