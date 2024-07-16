„Мушки“ перед глазами: врач-офтальмолог объяснил, когда нужно волноваться

Поэтому очень важно выяснить причину или причины появления „мушек“, проведя комплексную диагностику зрения и, при необходимости, организма.

„Мушки“ возникают по очень разным причинам. Иногда за этим симптомом стоит цепочка нарушений. Например, сахарный диабет провоцирует развитие диабетической ретинопатии, которая в свою очередь создает условия для кровоизлияния в стекловидное тело или отслоение сетчатки.

зрительное переутомление, причиной которого является многочасовая работа за компьютером без перерыва на отдых или выполнение другой однотипной работы, как вышивание, вязание, чтение;

близорукость – состояние, при котором человек хорошо видит на близких расстояниях и плохо на дальних;

„Мушки“ перед глазами – это небольшие подвижные пятнышки, нити или точки, которые люди видят в своем поле зрения, особенно на ярком фоне, например, небе или белом экране. Они возникают по разным причинам, среди офтальмологических:

Почему в поле зрения появляются „мушки“ и почему в любом случае необходимо обратиться к врачу, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук Владимир Мельник.

Чаще „мушки“ сигнализируют о деструкции стекловидного тела, обусловленной возрастными изменениями после 40-50 лет. С одной стороны, это не слишком серьезное нарушение, устраняемое с помощью консервативного лечения – помутнения рассасываются, „мушки“ исчезают. Но, с другой стороны, деструкция может привести не только к дискомфорту, но и существенному снижению зрения или отслоению сетчатки. В таком случае выполняется:

витректомия – замена стекловидного тела, когда в полость глаза помещается пузырь специального газа, который фиксирует сетчатку в нужном положении, а затем рассасывается;

витреолизис – очищение стекловидного тела от „мушек“ с помощью лазерного луча, благодаря чему видение становится чистым.

Крайне важно прийти с „мушками“ к офтальмологу, чтобы диагностировать нарушения вроде близорукости или зрительного истощения. Это позволит своевременно приступить к лечению – скорректировать зрение с помощью мягких контактных линз, очков, лазерной коррекции, аппаратного лечения (лазеростимуляция, электростимуляция, магнитотерапия, вакуумный массаж и т.п.).

Немедленно нужно обратиться к офтальмологу, если кроме „мушек“ есть боль в глазах или головная боль, сузилось или „выпало“ боковое зрение. Присутствуют яркие вспышки света или мерцания. „Мушки“ появляются, а затем исчезают, и так по кругу.