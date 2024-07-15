Аптекарь предупреждает: чрезмерное употребление мяса почти всегда приводит к проблемам(5)
В летний сезон виновника частых проблем пищеварения не нужно долго искать – ведь обычно это последствия каких-то посиделок с грилем. Провизор рассказывает о том, с какими проблемами пищеварения пациенты чаще всего обращаются к аптекарям и как поддерживать нормальное функционирование пищеварения.
Как отмечает провизор аптеки Benu Керли Валге-Ребане, ощущение тяжести в желудке — это и есть самая частая жалоба, с которой люди приходят в аптеку во время летнего сезона шашлыков. „Это такое ощущение, что еда просто где-то застряла и пищеварение замедлилось. Также очень часто жалуются на изжогу, отрыжку, боль за грудиной. Желудку трудно переваривать отличную от привычного рациона пищу и это проявляется в вышеописанных жалобах. При этом пациенты аптек также жалуются как на избыток газов, так и на понос и запор. Таким образом, фактически представлен весь каскад проблем пищеварения“, — объясняет Валге-Ребане.
По мнению специалиста, в летний сезон виновника этих проблем не нужно искать где-то далеко – все это, как правило, последствия обильного поедания приготовленных на гриле блюд. „Гриль сам по себе неплох, но люди часто не подходят к этому с разумной умеренностью. Это означает, что многие склонны переусердствовать с мясом, и его очень легко переесть“, — говорит она.
Не торопитесь во время едыВ случае с блюдами на гриле аптекарь напоминает всем о золотом правиле: половину тарелки должен составлять салат и/или овощи; четверть, например шашлык и еще четверть – рис, картофель. „Поэтому неразумно набивать свой живот только мясом. Можно почти с уверенностью сказать, что проблемы с желудком после этого — это лишь вопрос времени“, — предупреждает Валге-Ребане.
По словам провизора, не следует есть в спешке – в таком случае человек точно съест еды больше, чем необходимо. „Сигнал о том, что желудок полон, доходит до мозга только через 15–20 минут. Однако за это время мы можем съесть еды больше того объема, который был бы полезным. Пищеварение начинается уже во рту, поэтому тщательно пережевывайте пищу. В то же время правильное пережевывание пищи помогает сбавить темп и предотвратить переедание“, — напоминает Валге-Ребане.
„При еде приготовленного на гриле нельзя забывать о достаточном потреблении жидкости, но не алкоголя – ведь в летнюю жару организм теряет много жидкости с потом. Чтобы избежать недостатка жидкости, это потерянное количество необходимо восстановить вместе с едой и питьем“, — добавляет она.
Движение поддерживает пищеварительные процессы
После плотного обеда стоит отправиться на прогулку компанией или заняться другим активным отдыхом. „Самый худший вариант — наесть полный желудок или, что еще хуже, набить его до отказа – а затем забыться на диване. Движение поддерживает пищеварительные процессы – благодаря ему улучшается кровоснабжение, ускоряется пищеварение“, — советует аптекарь. „Мясо переваривается нашим организмом скорее с затруднениями. Чтобы помочь пищеварительной системе, вы всегда можете добавить в мясо горчицу или хрен. Оба поддерживают нормальную пищеварительную деятельность и пищеварительные ферменты“.
Переедание вызывает изжогу
Причины развития изжоги могут быть разные, но летом, по словам провизора, самой частой причиной становится переедание. При этом давление в брюшной полости повышается, в результате чего желудочный сок продавливается в пищевод, где начинается изжога.“Изжога может вызывать у людей различные симптомы. Кто жалуется на неприятный привкус во рту, кто рыгает. Некоторые люди думают, что возникли проблемы с сердцем, потому что область, где возникают болезненные ощущения, находится рядом с сердцем. Но при этом за разными жалобами стоит одна и та же проблема – изжога. Если проблема затянулась, то к жалобам могут добавиться охриплость голоса, кашель, боль в горле и ощущение кома в горле“, - поясняет провизор.
Валге-Рабане отмечает, как правильное питание может помочь предотвратить изжогу. „Стоит употреблять меньшее количество пищи; можно отказаться от кофе, алкоголя, газированных напитков и острой пищи; также уместен отказ от жирной пищи; по возможности нужно снизить стресс, потому что изжога тоже может быть спровоцирована стрессом“, — перечисляет аптекарь.
Решение проблемы изжоги в домашних условиях
Если изжога уже проявляется, то, как рекомендует провизор, быстрое облегчение в домашних условиях можно получить от небольшого перекуса или питья молока. Это должно принести быстрое, но довольно кратковременное облегчение. Аптекарь рассказывает о том, что в аптеке предлагаются два вида препаратов от изжоги – антациды, нейтрализующие уже вырабатываемую желудочную кислоту, и ингибиторы протонной помпы (ИПП), снижающие выработку желудочной кислоты.“Если жалобы на изжогу носят эпизодический характер, то в домашней аптечке стоит иметь антациды, которые оказывают быстрое облегчение при кратковременной изжоге. Они превращают желудочную кислоту в соли, воду и углекислый газ. Их можно использовать по мере необходимости. Однако если проблема частая, то стоит пройти курс ИПП, а также обратиться к семейному врачу. Лекарство необходимо принимать согласно инструкции, полученной от врача или аптекаря“ - заключает Керли Валге-Ребане.
Пять рекомендаций аптекаря в случае изжоги:
Не забывайте правило тарелки! Половину тарелки может составлять салат, четверть — мясо, четверть — рис или картофель.
Ешьте медленно и правильно пережевывайте пищу. Правильное пережевывание пищи помогает замедлить прием пищи и предотвратить переедание.
Пейте воду. Достаточное количество жидкости поддерживает пищеварение и помогает предотвратить запоры.
Двигайтесь. Движение улучшает кровоснабжение, что ускоряет пищеварение.
Горчица, хрен. Поскольку мясо довольно трудно переваривается, то к нему всегда можно добавить горчицу или хрен, которые поддерживают нормальную пищеварительную деятельность и пищеварительные ферменты.