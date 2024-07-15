Аптекарь предупреждает: чрезмерное употребление мяса почти всегда приводит к проблемам

Как отмечает провизор аптеки Benu Керли Валге-Ребане, ощущение тяжести в желудке — это и есть самая частая жалоба, с которой люди приходят в аптеку во время летнего сезона шашлыков. „Это такое ощущение, что еда просто где-то застряла и пищеварение замедлилось. Также очень часто жалуются на изжогу, отрыжку, боль за грудиной. Желудку трудно переваривать отличную от привычного рациона пищу и это проявляется в вышеописанных жалобах. При этом пациенты аптек также жалуются как на избыток газов, так и на понос и запор. Таким образом, фактически представлен весь каскад проблем пищеварения“, — объясняет Валге-Ребане.

По мнению специалиста, в летний сезон виновника этих проблем не нужно искать где-то далеко – все это, как правило, последствия обильного поедания приготовленных на гриле блюд. „Гриль сам по себе неплох, но люди часто не подходят к этому с разумной умеренностью. Это означает, что многие склонны переусердствовать с мясом, и его очень легко переесть“, — говорит она.

Не торопитесь во время едыВ случае с блюдами на гриле аптекарь напоминает всем о золотом правиле: половину тарелки должен составлять салат и/или овощи; четверть, например шашлык и еще четверть – рис, картофель. „Поэтому неразумно набивать свой живот только мясом. Можно почти с уверенностью сказать, что проблемы с желудком после этого — это лишь вопрос времени“, — предупреждает Валге-Ребане.

По словам провизора, не следует есть в спешке – в таком случае человек точно съест еды больше, чем необходимо. „Сигнал о том, что желудок полон, доходит до мозга только через 15–20 минут. Однако за это время мы можем съесть еды больше того объема, который был бы полезным. Пищеварение начинается уже во рту, поэтому тщательно пережевывайте пищу. В то же время правильное пережевывание пищи помогает сбавить темп и предотвратить переедание“, — напоминает Валге-Ребане.