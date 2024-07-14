Быстрый завтрак: почему вредно есть гранолу, мюсли и хлопья? Объясняет диетолог

Диетолог отмечает, что неважно какие вы выбираете хлопья: кукурузные или цельнозерновые, если в них есть глюкозно-фруктозный или любой другой сироп, это однозначно не будет здоровым вариантом завтрака, ведь он должен обеспечивать и углеводы, и белки, и жиры.

„Максимум добавленного сахара в рационе ребенка может составлять до 20 г в виде всей пищи, которую ребенок потребляет. Фрукты сюда мы не относим, потому что это природный сахар, а это немножко другое“, — говорит Галина Сеник.

Если кроме сладкого завтрака, ребенок в течение дня будет есть еще сладости, десерты, и другие продукты, содержащие добавленный сахар, это, по словам диетолога, очень опасно. Все потому, что в таком случае очень легко перебрать количество сахара, рекомендованное ВОЗ для детского питания.

„Если мы примем во внимание кукурузные хлопья, которые так любят дети, то увидим, что обычно они сладкие, очень часто из-за добавления глюкозно-фруктозного или кукурузного сиропов. Это жидкие углеводы, в которых очень высокая концентрация сахара на 100 г продукта, но не обычного, а из сиропа“, — говорит Галина Сеник. „За один такой сладкий завтрак ребенок может употребить свою суточную норму добавленного сахара“.

Хлопья, которые просто нужно залить горячим или холодным молоком, гранола с различными вкусами и наполнителями, к которой стоит добавить только йогурт. Почти каждый имеет на кухне быстрые варианты завтрака, особенно сейчас, когда часами нет света. Однако насколько полезны эти продукты и какие питательные вещества дают организму, и стоит ли употреблять такие завтраки на постоянной основе.

В современной диетологии не принято разделять пищу на „хорошую“ и „плохую“, акцент больше делается на пользе. Именно поэтому есть ряд продуктов, количество которых следует контролировать в рационе, из-за высокого содержания не слишком здоровых ингредиентов. Казалось бы, гранола из различных видов хлопьев, которая содержит мед и сухофрукты, должна быть полезным вариантом завтрака. Однако это не так, а все из-за высокого содержания добавленного сахара. И это касается почти всех вариантов быстрых завтраков. „Фокус“ спросил у диетолога Галины Сеник, почему гранола, мюсли и хлопья не могут быть вариантом полноценного здорового рациона.

А как насчет овсянки?

„Относительно овсяных хлопьев, то надо понимать, что их есть большое разнообразие. Есть те, которые просто запариваются или варятся до 10 минут — это разновидность простых углеводов. Если к таким хлопьям добавить еще мед и ягоды, то это также будет высокоуглеводный завтрак, в котором не хватает белка“, — говорит Галина Сеник. „Да, будет определенный заряд энергии после приема пищи, но такой завтрак не дает длительной сытости, и после него довольно быстро поднимается уровень сахара в крови“.

Для любого человека важно, чтобы питание было нормогликемическим, то есть способствовало поддержанию здорового уровня сахара в крови, без резких подъемов и спадов. „Например, если вы съели высокоуглеводную пищу, пик сахара поднялся, а потом резко упал, — это истощает организм, может проявляться резкой усталостью и сонливостью“, — говорит диетолог.

Такая популярная гранола

Есть поджаренная и засахаренная гранола, а есть мюсли — разновидность той же гранолы, но хлопья тут не поджаренные, без добавленных масел и жиров.

„В обоих вариантах стоит, в первую очередь, обращать внимание на количество добавленного сахара, например, это может быть глюкозо-фруктозный сироп, просто сахар, или мед. Вы должны выяснить, какое количество сахара содержат 100 г продукта. Это нужно, чтобы понимать, не переберете ли вы свою дневную норму добавленного сахара, употребляя этот продукт“, = говорит диетолог.

Также, по словам эксперта, очень важно, какие жиры добавлены в гранолу. Это могут быть и полезные жиры, но стоит учитывать, что если эта гранола была обжаренная при высокой температуре (выше 180 С), то многие масла при такой температуре окисляются и теряют свои здоровые свойства. А кроме того масла в составе гранолы могут быть и рафинированные, что не полезно для здоровья.

Спасет ли гранолу йогурт?