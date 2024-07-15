15.07.2024, 08:40
Романтика не оплатит ваши счета. Плохо ли хотеть замуж за богатого и что этот тренд говорит об обществе?
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Вы когда-нибудь видели „финансиста“ с Гластонбери ? Нет, он не был одним из диджеев. Он был воображаемой, идеализированной фигурой мужчины, которая оказалась в трендах фестиваля — во многом благодаря сарафанному радио самих посетителей, но в том числе и за счет вирусного музыкального номера, восхваляющего „мужчину при деньгах“ и ему подобных.
Если вам ничего об этом неизвестно, позвольте представить музыкальное видео TikTok, снятое исполнительницей Меган Бони. В ее песне есть припев: „Ищу мужчину в сфере финансов / Трастовый фонд, рост шесть футов и пять дюймов (195 см — прим.ред), голубые глаза“.
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