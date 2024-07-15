Романтика не оплатит ваши счета. Плохо ли хотеть замуж за богатого и что этот тренд говорит об обществе?

Если вам ничего об этом неизвестно, позвольте представить музыкальное видео TikTok, снятое исполнительницей Меган Бони. В ее песне есть припев: „Ищу мужчину в сфере финансов / Трастовый фонд, рост шесть футов и пять дюймов (195 см — прим.ред), голубые глаза“.

За последние пару месяцев 19-секундный клип набрал более 54 миллионов просмотров и тысячи комментариев. Множество людей открыто заявили о том, что им тоже нужен такой партнер. Но где этот идеальный мужчина? И почему все так отчаянно его ищут? И что весь этот тренд говорит о состоянии нашего общества, задается вопросами журналистка Оливия Петтер в своей статье для The Independent.