Секс и отношения
15.07.2024, 08:40

Романтика не оплатит ваши счета. Плохо ли хотеть замуж за богатого и что этот тренд говорит об обществе?

 
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ФОТО: sirtravelalot | Shutterstock

Вы когда-нибудь видели „финансиста“ с Гластонбери ? Нет, он не был одним из диджеев. Он был воображаемой, идеализированной фигурой мужчины, которая оказалась в трендах фестиваля — во многом благодаря сарафанному радио самих посетителей, но в том числе и за счет вирусного музыкального номера, восхваляющего „мужчину при деньгах“ и ему подобных.

Если вам ничего об этом неизвестно, позвольте представить музыкальное видео TikTok, снятое исполнительницей Меган Бони. В ее песне есть припев: „Ищу мужчину в сфере финансов / Трастовый фонд, рост шесть футов и пять дюймов (195 см — прим.ред), голубые глаза“.

За последние пару месяцев 19-секундный клип набрал более 54 миллионов просмотров и тысячи комментариев. Множество людей открыто заявили о том, что им тоже нужен такой партнер. Но где этот идеальный мужчина? И почему все так отчаянно его ищут? И что весь этот тренд говорит о состоянии нашего общества, задается вопросами журналистка Оливия Петтер в своей статье для The Independent.

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