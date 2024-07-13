Как часто нужно заниматься сексом: мнение экспертов

Например, опрос издания Sun Health показал, что 75% его участников находят время на интим реже одного раза в неделю, и большинство это устраивает. Среди причин отказа от сексуальной активности выступала усталость (27%), отсутствие партнера (22%) или нехватка времени (19%). Ученые солидарны с журналистами в их выводах.

Исследование 2017 года, опубликованное в журнале Archives of Sexual Behavior, показало, что среднестатистический взрослый человек занимается сексом примерно один раз в неделю. Те, кому немного за 20, занимались сексом чаще всего — в среднем 80 раз в год.

Сексолог Саманта Маршалл в интервью The Sun призывает прислушаться к своему организму и постараться заниматься сексом тогда, когда он хорошо влияет на ваше самочувствие. „Менструальный цикл, менопауза, медикаментозное лечение, стресс, психическое здоровье, образ жизни в целом — все это может повлиять на наше сексуальное влечение“, — напомнила эксперт.