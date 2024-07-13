А вы знакомы с летним этикетом? В чем следует считаться с окружающими на открытом воздухе

Теплая погода радует не только горожан, но и домашних питомцев, ведь их прогулки становятся намного разнообразнее. Правда, невоспитанные собаки могут создавать проблемы и простым прохожим, и другим владельцам собак. Выгуливая собаку в парке или у моря, важно помнить о том, что питомец всегда должен быть на поводке. Поводок помогает предотвратить нападения и драки между собаками, а также защищает животное от прочих опасностей. Конечно, важно иметь при себе мешочки для отходов, чтобы можно было убрать продукты жизнедеятельности вашего четвероногого друга и выбросить использованный пакет в ближайший контейнер.

Еще одно излюбленное времяпрепровождение жителей нашей страны – пикники. В солнечную погоду отличный пикник можно устроить и у моря, и у походной тропы, и в парке. Главным минусом пикников является значительное количество образующегося мусора, поэтому все отходы следует обязательно забирать с собой или выбрасывать в мусорный контейнер при наличии такового. Любителям же взять с собой колонку следует помнить о том, что в людном месте не следует включать музыку слишком громко – она не должна мешать другим отдыхающим и живущим поблизости.

Нет, наверное, в Эстонии человека, который не любил бы летом что-нибудь поджарить на гриле. Поскольку при использовании гриля неизбежно образуется дым, важно подумать об удобстве окружающих. Если вы используете гриль в собственном саду, то нужно позаботиться не только о соблюдении правил пожарной безопасности, но и о благополучии соседей. Устанавливать гриль лучше всего в месте, откуда дым не будет уходить непосредственно в чужие окна или зону отдыха. Безопасное расстояние от зданий в случае использования в очаге дров составляет 5 метров, а при использовании готового угля для гриля – 2 метра. Если же вы планируете готовить на гриле на балконе или террасе многоквартирного дома, то учитывайте, что в таком случае можно использовать только электрические или газовые грили, да и то в том случае, если это разрешает регламент квартирного товарищества. Использовать на балконах и террасах устройства, работающие на дровах и угле, запрещено. Можно приготовить шашлык и в городе, в публичном месте, но только там, где есть соответствующим образом оборудованная площадка для разведения огня.

Курение

С наступлением теплых дней в глаза начинают больше бросаться курильщики – люди курят у себя в саду или на балконе, на скамейках в парке и на пляже. При горении сигареты возникает дым, содержащий несколько тысяч химических соединений и сотни опасных для здоровья веществ. Сигаретным дымом вынуждены дышать и окружающие, автоматически становясь пассивными курильщиками. Если вы курите, следует обязательно заниматься этим с оглядкой на соседей дома и других окружающих в общественных местах, а на автобусных остановках и террасах кафе и ресторанов, например, курение и вовсе запрещено. Наилучшим решением для самого курильщика и для окружающих его людей является полный отказ от курения или как минимум замена традиционных сигарет на альтернативу, которая не производит дыма и содержит меньше вредных веществ. В результате потребления сигарет возникает загрязнение не только дымом, но и образующимися окурками. Поскольку окурки содержат токсичные вещества и пластик, их ни в коем случае нельзя выбрасывать на природе. Ко всему прочему, в теплое время года они также создают опасность пожара.

Игры с мячом

Лето – также сезон различных командных игр. Одни предпочитают играть в футбол, другие выбирают волейбол, а выбор третьих и вовсе останавливается на фрисби. Есть и люди, которые отдают предпочтение петанку – несколько менее энергичному увлечению. Каким бы ни был предпочитаемый летний вид спорта, важно помнить о том, что, если игра заключается в метании какого-то предмета, играть следует там, где это не представляет опасности для окружающих. Лучше всего выбирать для таких развлечений просторную площадку, чтобы окружающим не приходилось беспокоиться о том, что в них прилетит мяч или летающая тарелка. Что же касается летающих тарелок, то новичкам в этом деле на первых порах лучше держаться подальше от других людей, занимаясь метанием фрисби на пляже или в парке.

Чтобы все люди могли действительно насладиться прекрасной летней погодой, было бы прекрасно, если бы каждый из нас задумывался о том, а не побеспокоит ли он своими действиями окружающих. Намного приятнее жарить шашлык, играть в мяч или устраивать пикник, зная, что никого этим не раздражаешь.