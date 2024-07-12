10 рекомендаций кардиолога по здоровью на лето

Кардиолог Восточно-Таллиннской центральной больницы Хенри Кальюмяэ подчеркивает: „Сейчас идеальное время, чтобы быть более физически активным и есть много свежих местных овощей и фруктов. Во время отпуска люди зачастую ложатся спать позднее обычного, но нужно следить за тем, чтобы оставалось достаточно времени на сон и не возникало долга сна, который часто является причиной плохого самочувствия“.

„В то же время стоит обратить внимание на такие расслабляющие привычки, как алкоголь, ежедневное употребление жирного мяса и курение. Здесь важно проявлять умеренность и двигаться в сторону разнообразия“, – говорит кардиолог.

Доктор Кальюмяэ приводит рекомендации по поддержанию здоровья сердца во время отпуска.

10 советов: как позаботиться о своем сердце во время отпуска

1. Пейте достаточно воды! В жаркую погоду организм может терять больше жидкости, чем обычно, поэтому пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания.

2. Употребляйте алкоголь в умеренном количестве! Отпуск часто связан с алкоголем, но употребляйте его в умеренном количестве. Также стоит помнить, что не существует абсолютно безопасного количества алкоголя.

3. Питайтесь правильно! Обогатите свой рацион полезными продуктами, содержащими достаточное количество витаминов и минералов. Отдавайте предпочтение свежим сезонным фруктам и овощам, которые предлагает эстонское лето.

4. Готовьте на гриле полезные блюда! Все мы знаем, что приготовление еды на гриле является неотъемлемой частью лета, но все же стоит разнообразить свое гриль-меню. Вместо жирной свинины вы можете время от времени готовить на гриле морепродукты или птицу.

5. Будьте физически активными! Длинные летние дни и белые ночи – прекрасное время для пребывания на свежем воздухе. Занимайтесь спортом утром и вечером и избегайте занятий во время сильной жары.