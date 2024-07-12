10 рекомендаций кардиолога по здоровью на лето
Хотя о здоровье нужно заботиться круглый год, лето – особенно благоприятное время для формирования полезных для здоровья привычек. Больше активной деятельности на воздухе, богатый выбор свежих продуктов и расслабленное состояние, которое наступает во время отпуска, позволяют легче отказаться от вредных привычек.
Кардиолог Восточно-Таллиннской центральной больницы Хенри Кальюмяэ подчеркивает: „Сейчас идеальное время, чтобы быть более физически активным и есть много свежих местных овощей и фруктов. Во время отпуска люди зачастую ложатся спать позднее обычного, но нужно следить за тем, чтобы оставалось достаточно времени на сон и не возникало долга сна, который часто является причиной плохого самочувствия“.
„В то же время стоит обратить внимание на такие расслабляющие привычки, как алкоголь, ежедневное употребление жирного мяса и курение. Здесь важно проявлять умеренность и двигаться в сторону разнообразия“, – говорит кардиолог.
Доктор Кальюмяэ приводит рекомендации по поддержанию здоровья сердца во время отпуска.
10 советов: как позаботиться о своем сердце во время отпуска
1. Пейте достаточно воды! В жаркую погоду организм может терять больше жидкости, чем обычно, поэтому пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания.
2. Употребляйте алкоголь в умеренном количестве! Отпуск часто связан с алкоголем, но употребляйте его в умеренном количестве. Также стоит помнить, что не существует абсолютно безопасного количества алкоголя.
3. Питайтесь правильно! Обогатите свой рацион полезными продуктами, содержащими достаточное количество витаминов и минералов. Отдавайте предпочтение свежим сезонным фруктам и овощам, которые предлагает эстонское лето.
4. Готовьте на гриле полезные блюда! Все мы знаем, что приготовление еды на гриле является неотъемлемой частью лета, но все же стоит разнообразить свое гриль-меню. Вместо жирной свинины вы можете время от времени готовить на гриле морепродукты или птицу.
5. Будьте физически активными! Длинные летние дни и белые ночи – прекрасное время для пребывания на свежем воздухе. Занимайтесь спортом утром и вечером и избегайте занятий во время сильной жары.
6. Защищайтесь от солнца! В ясную и солнечную погоду пользуйтесь солнцезащитным кремом, носите головной убор и солнцезащитные очки не только на пляже, но и на улице, чтобы защитить кожу от вредного воздействия УФ лучей.
7. Отдыхайте и высыпайтесь! Хотя летние дни длинные, не забывайте, что для восстановления организму необходимо не менее 7 часов сна.
8. Соблюдайте осторожность при проблемах со здоровьем! Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует быть особенно осторожными в жаркую погоду, следить за своим артериальным давлением, а в случае сердечной недостаточности – за своим самочувствием, и не набирать вес.
9. Избавьтесь от вредных привычек! Летом может быть легче отказаться от вредных привычек, таких как курение. Найдите любимое занятие или способ проведения досуга, которые способствуют отказу от вредных привычек.
10. Слушайте свое тело! В жаркие дни избегайте физических нагрузок в полдень, когда солнечная активность самая высокая. Находите тенистые места и освежайтесь, искупавшись или приняв прохладный душ. Если вы почувствовали себя плохо, позвоните на инфолинию семейных врачей 1220 или своему семейному врачу. Для получения экстренной помощи позвоните по номеру 112.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете насладиться летом с пользой для здоровья.