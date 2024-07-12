The Guardian: все больше женщин по всему миру отказываются от секса

„В TikTok, например, полно видеороликов молодых людей, восхваляющих достоинства воздержания от секса. Тем временем новый литовский ромком „Meanwhile“ вывел асексуальность на большой экран. В Южной Корее существует вирусное движение „4B“, получившее свое название от четырех типов bi или „нет“: bihon - гетеросексуальные браки запрещено; bichulsan - никаких родов; biyeonae - никаких свиданий; и bisekseu - никаких гетеросексуальных сексуальных связей. В США комик поколения Z Хоуп Вудворд запустила тенденцию boysober, которая предполагает, что молодые гетеросексуальные женщины избегают свиданий“, - говорится в публикации

Отмечается, что многочисленные исследования показывают, что во всем мире все больше и больше молодых людей отказываются от секса.

В статье указывается на „поразительные изменения в культуре“:

„Секс-позитивный феминизм, который был направлен на беззастенчивое прославление женской сексуальности, уже несколько лет находится на исходе, и это похоже на его последний похоронный звон. Справедливости ради, вероятно, следовало внести какую-то коррекцию... То, что должно было освободить женщин, превратилось в переупаковку патриархата“.

Новая страсть к целибату среди молодых женщин кажется естественным способом положить конец этой главе феминизма, добавили в The Guardian.