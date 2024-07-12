Чудо ягода: 5 невероятных свойств малины для красоты и здоровья

Малина — это ягода, родственная ежевике и розе. Ее сезон выпадает на лето и осень, но полезных свойств эта ягода не теряет даже в замороженном виде. Дипломированный диетолог Никола Шубрук объясняет, почему малина так полезна для здоровья, и какие витамины и минералы она содержит. Об этом пишет Good Food.

Порция малины весом 80 г содержит:

20 ккал

1,1 г белка

0,2 г жира

3,7 г углеводов

2,7 г клетчатки

136 мг калия

26 мкг фолиевой кислоты

26 мг витамина С

Какую же пользу приносит малина для здоровья?

Помогает контролировать уровень сахара в крови

С низким гликемическим индексом (ГИ) и высоким содержанием клетчатки малина является полезным продуктом в рационе, если вам нужно контролировать уровень сахара в крови. Исследования на животных показывают, что употребление малины вместе с диетой с высоким содержанием жиров может помочь снизить уровень сахара в крови и улучшить реакцию инсулина. Это может быть связано с тем, что малина богата танинами — натуральными растительными соединениями, подавляющими ферменты, расщепляющие крахмалы.

Может обладать противораковыми свойствами

Малина богата антиоксидантами, которые могут защитить от рака. Исследования на животных показывают, что это может быть полезно при раке толстой кишки, груди и печени. Однако нам нужно больше узнать об этом эффекте для людей, прежде чем подтверждать эти выводы.

Может облегчить артрит

Исследования на животных показывают, что малина, содержащая противовоспалительные растительные соединения, включая антоцианы, уменьшает симптомы артрита. Эти исследования также показывают более низкий риск развития артрита, а также меньший ущерб суставам у тех, у кого развивается это состояние. Для подтверждения этих обнадеживающих эффектов необходимы дополнительные исследования и испытания на людях.

Может уменьшить признаки старения