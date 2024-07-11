11.07.2024, 15:30
Деньги, дети, страх, зависимость: почему мы остаемся с теми, кто нас не любит?
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Человеческие отношения — невероятно сложный механизм, как и причины, по которым мы можем оставаться с нелюбящим партнером. Со стороны такая связь может казаться бессмысленной и нерабочей, однако когда дело касается персонального опыта, эмоции, зависимости и общественное давление часто берут верх над рациональностью, пишет Delfi Life.
Power of Positivity подробно рассматривает конкретные причины, по которым некоторые люди решают оставаться с нелюбящим партнером. Авторы исследуют психологические, финансовые и социальные факторы, которые играют важную роль в этих решениях.
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