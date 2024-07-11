Какие полезные вещества содержит водопроводная вода в Эстонии?

Благодаря плитняковому грунту водопроводная вода в Эстонии богата кальцием и магнием – эти вещества жизненно необходимы для функционирования организма. Кальций и магний присутствуют в костях, жидкостях организма и ферментах и ​​помогают передавать нервные импульсы. Однако минералов в организме человека недостаточно, и организм не производит их самостоятельно. И человек, и животные получают различные биоэлементы через пищу, воду и воздух.

По словам Соовик, питьевая вода жителей Таллинна из озера Юлемисте, а также водопроводная вода других городов и волостей Эстонии содержит большое количество ценных минералов и микроэлементов. Из-за плитнякового грунта питьевая вода в Эстонии по большей части жесткая, а в некоторых регионах даже очень жесткая, так как содержит множество солей кальция и магния. Такая ​​вода очень полезна для человеческого организма, но вот для бытовой техники она не является лучшим вариантом из-за образования накипи.

Кальций необходим нашему организму, ведь от него зависит прочность костей и здоровье зубов, волос и ногтей. Кроме того, кальций нужен для нормальной работы мышц и тканевого метаболизма. Магний – также важный минерал, участвующий, например, в выработке гормонов. Он уменьшает образование тромбов, помогает регулировать уровень сахара в крови, работу мышц и нервов.

Сколько полезных минералов можно получить из питьевой воды?

Результаты лабораторного анализа таллиннской водопроводной воды показывают, что, если вы потребляете 2 литра воды в день, то можете получить с водой 13% дневной потребности кальция, 5% магния и 1% натрия. Кроме того, питьевая вода обеспечивает организм необходимыми калием, марганцем, цинком и медью, но в значительно меньших количествах.