Какие полезные вещества содержит водопроводная вода в Эстонии?(1)
Всем известно, что для поддержания здоровья необходимо ежедневно выпивать 1,5–2 литра чистой воды. А какие полезные вещества содержит водопроводная вода? Руководитель по качеству воды AS Tallinna Vesi Кристийна Соовик рассказала о содержащихся в водопроводной воде минералах и их влиянии на организм человека.
Благодаря плитняковому грунту водопроводная вода в Эстонии богата кальцием и магнием – эти вещества жизненно необходимы для функционирования организма. Кальций и магний присутствуют в костях, жидкостях организма и ферментах и помогают передавать нервные импульсы. Однако минералов в организме человека недостаточно, и организм не производит их самостоятельно. И человек, и животные получают различные биоэлементы через пищу, воду и воздух.
По словам Соовик, питьевая вода жителей Таллинна из озера Юлемисте, а также водопроводная вода других городов и волостей Эстонии содержит большое количество ценных минералов и микроэлементов. Из-за плитнякового грунта питьевая вода в Эстонии по большей части жесткая, а в некоторых регионах даже очень жесткая, так как содержит множество солей кальция и магния. Такая вода очень полезна для человеческого организма, но вот для бытовой техники она не является лучшим вариантом из-за образования накипи.
Кальций необходим нашему организму, ведь от него зависит прочность костей и здоровье зубов, волос и ногтей. Кроме того, кальций нужен для нормальной работы мышц и тканевого метаболизма. Магний – также важный минерал, участвующий, например, в выработке гормонов. Он уменьшает образование тромбов, помогает регулировать уровень сахара в крови, работу мышц и нервов.
Сколько полезных минералов можно получить из питьевой воды?
Результаты лабораторного анализа таллиннской водопроводной воды показывают, что, если вы потребляете 2 литра воды в день, то можете получить с водой 13% дневной потребности кальция, 5% магния и 1% натрия. Кроме того, питьевая вода обеспечивает организм необходимыми калием, марганцем, цинком и медью, но в значительно меньших количествах.
Таким образом, одной только питьевой воды недостаточно для покрытия потребности организма человека в минеральных веществах. Также стоит помнить, что установка фильтров, как правило, снижает содержание минералов в воде, а нерегулярное обслуживание таких фильтров может стать причиной биологического загрязнения.
Для усвоения минералов крайне важно соблюдать сбалансированную и здоровую диету. Институт развития здоровья также подготовил комплексные рекомендации по питанию для усвоения минералов, с которыми можно ознакомиться на сайте toitumine.ee.
По данным Гарвардской медицинской школы, употребление достаточного количества воды важно для здоровья, поскольку она является жизненно важным питательным веществом для развития и размножения клеток и регулирует температуру тела посредством потоотделения. Поскольку в жаркую погоду и при сильном потоотделении организм быстрее теряет воду и необходимые минералы, летом к употреблению воды нужно относиться особенно серьезно. Вода переносит по организму кислород, а также через воду в кровообращение попадают необходимые углеводы и белки. Вода помогает организму избавиться от продуктов жизнедеятельности, хорошо влияет на мышцы и пищеварение, увлажняет слизистую оболочку, защищает от сотрясений, помогает бороться с усталостью и обеспечивает хорошее самочувствие.
Чистая вода – самый подходящий напиток для повседневного утоления жажды. В жаркую погоду стоит носить с собой многоразовую бутылку с водой – тогда вы не будете забывать пить. Когда вы пьете водопроводную воду из многоразовой бутылки, воздействие на окружающую среду также является наименьшим.
Лучшая питьевая вода – свежая, поэтому не оставляйте воду в бутылках надолго, особенно на солнце или в жаркой машине. В Таллинне наполнить питьевую бутылку свежей, полезной для здоровья водой особенно легко, поскольку по всему городу можно бесплатно использовать общественные водопроводные краны.
AS Tallinna Vesi – крупнейшее предприятие водоснабжения в Эстонии, обслуживающее более 24 900 частных и корпоративных клиентов и 470 000 конечных потребителей в Таллинне и близлежащих волостях.