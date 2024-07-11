Какой цвет глаз самый распространенный в мире и в Европе?

Раньше считалось, что всего пара генов контролирует цвет глаз, но впоследствии ученые выяснили, что это связано с десятками разных генов. И хотя механизм сложный, есть четкие тенденции того, как цвет глаз проявляется в разных частях мира.

Карие глаза — самые распространенные у современных людей. При этом соотношение разных цветов глаз сильно различается от региона к региону, от страны к стране.

Так, в США 45% населения имеют карие глаза, 27% — голубые, 18% — ореховые, 9% — зеленые, а оставшийся 1% — другой цвет глаз. Таковы данные опроса двух тысяч американцев 2014 года, проведенного Американской академией офтальмологии.

В других частях света дела обстоят совсем иначе. Хотя в Африке, например, проводилось мало исследований, посвященных цвету глаз, очевидно, что преобладающий там карий, то же самое касается Южной и Восточной Азии.

В 2019-м было проведено исследование цвета глаз в Европе и Центральной Азии. Ученые разделили цвета на три: „карие/ореховые“, „промежуточные“ и „голубые“.

Армения: 3,05% голубых, 16,78% промежуточных, 80,15% карих;

Дания: 64,84% голубых, 20,45% промежуточных, 14,50% карих;

Великобритания: 42,80% голубых, 25,46% промежуточных, 31,77% карих;

Франция: 22% голубых, 44% промежуточных, 34% карих;

Грузия: 7,51% голубых, 18,79% промежуточных, 73,68% карих;

Германия: 39,6% голубых, 33,2% промежуточных, 27,2% карих;

Казахстан: 3,33% голубых, 11,65% промежуточных, 85% карих;

Украина: 25% голубых, 24,99% промежуточных, 50% карих;

Узбекистан: 3,44% голубых, 6,02% промежуточных, 90,51% карих.

Получается, что в Европе больше различий по цвету глаз, чем в остальном мире, особенно это касается голубых глаз. Ученые пока не могут точно это объяснить, но уверены, что голубые глаза не исчезнут.