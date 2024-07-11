Какой цвет глаз самый распространенный в мире и в Европе?
Когда-то давно у всех людей на Земле были карие глаза, но затем произошла генетическая мутация, которая привела к появлению других оттенков. Какой же цвет глаз наиболее распространен в мире, рассказывает IFL Science.
Раньше считалось, что всего пара генов контролирует цвет глаз, но впоследствии ученые выяснили, что это связано с десятками разных генов. И хотя механизм сложный, есть четкие тенденции того, как цвет глаз проявляется в разных частях мира.
Карие глаза — самые распространенные у современных людей. При этом соотношение разных цветов глаз сильно различается от региона к региону, от страны к стране.
Так, в США 45% населения имеют карие глаза, 27% — голубые, 18% — ореховые, 9% — зеленые, а оставшийся 1% — другой цвет глаз. Таковы данные опроса двух тысяч американцев 2014 года, проведенного Американской академией офтальмологии.
В других частях света дела обстоят совсем иначе. Хотя в Африке, например, проводилось мало исследований, посвященных цвету глаз, очевидно, что преобладающий там карий, то же самое касается Южной и Восточной Азии.
В 2019-м было проведено исследование цвета глаз в Европе и Центральной Азии. Ученые разделили цвета на три: „карие/ореховые“, „промежуточные“ и „голубые“.
Армения: 3,05% голубых, 16,78% промежуточных, 80,15% карих;
Дания: 64,84% голубых, 20,45% промежуточных, 14,50% карих;
Великобритания: 42,80% голубых, 25,46% промежуточных, 31,77% карих;
Франция: 22% голубых, 44% промежуточных, 34% карих;
Грузия: 7,51% голубых, 18,79% промежуточных, 73,68% карих;
Германия: 39,6% голубых, 33,2% промежуточных, 27,2% карих;
Казахстан: 3,33% голубых, 11,65% промежуточных, 85% карих;
Украина: 25% голубых, 24,99% промежуточных, 50% карих;
Узбекистан: 3,44% голубых, 6,02% промежуточных, 90,51% карих.
Получается, что в Европе больше различий по цвету глаз, чем в остальном мире, особенно это касается голубых глаз. Ученые пока не могут точно это объяснить, но уверены, что голубые глаза не исчезнут.
Это объясняется тем, что гены, которые кодируют голубой цвет глаз, являются рецессивными, в то время как карие — доминантными, то есть человек должен унаследовать гены голубых глаз от обоих родителей, чтобы обладать этой характеристикой. В мире достаточное количество людей являются носителями генов голубых глаз, чтобы сохранить их в человеческой популяции.
Так же как и рыжие волосы, голубые глаза — это рецессивный признак, который, скорее всего, сохранится в обозримом будущем.
Источник: Зеркало