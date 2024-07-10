Психологи опросили 40 000 пар и дали 4 ключевых совета по отношениям

Итак, вот 4 ключевых совета по отношениям:

Боритесь за понимание. По данным Института Готтмана, более двух третей (69%) конфликтов в отношениях носят постоянный характер. Психологи уверяют, что вы можете справиться с любым конфликтом в отношениях, если знаете, как правильно бороться. Необходимо не доказывать свою точку зрения, а стараться понять точку зрения своего партнера.

„Ремонтируйте“ свои отношения. Это не значит покупать цветы или угощать вторую половинку дорогим ужином. Это может быть вопрос или комментарий, подтверждающий, что вы по-прежнему видите в своем партнере человека, а не злодея.

Выражайте позитив. В успешных парах соотношение позитивных и негативных взаимодействий во время конфликта составляет пять к одному.

Благодарите друг друга. По словам психологов, процветающие отношения требуют культуры, энтузиазма и признательности.