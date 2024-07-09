В них есть сахар. Нутрициолог рассказала, стоит ли ограничивать количество ягод и фруктов

Летний сезон приносит нам множество сочных ягод и фруктов, которые так и притягивают своей свежестью и вкусом. Однако, многие опасаются, что из-за содержания сахара, употребление этих продуктов нужно ограничивать. Фокус спросил у эксперта по здоровому питанию, нутрициолога Натальи Козак, нужно ли строго контролировать количество ягод в рационе и почему сахар во фруктах не вреден. Поэтому сегодня развеиваем мифы и делимся полезными советами.

Фрукты и ягоды — настоящие сокровища природы, ведь они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые важны для поддержания нашего здоровья. Действительно, они содержат натуральные сахара, но также много клетчатки, которая помогает регулировать уровень сахара в крови. Нутрициолог рассказала, почему не стоит бояться фруктового сахара.

Клетчатка контролирует сахар

„Клетчатка во фруктах замедляет всасывание сахара, что помогает избежать резких скачков уровня глюкозы в крови“, — говорит Наталья Козак.

Однако стоит заметить, что пользу мы получаем только когда употребляем целые фрукт и ягоды, потому что сок, даже свежевыжатый, лишает нас такой ценной клетчатки, оставляя только сахар.

Природные сахара не такие, как добавленные

„Натуральный сахар во фруктах находится в синергии со всеми веществами и действует на организм иначе, чем добавленный сахар в сладостях и напитках. Натуральные сахара не перегружают поджелудочную железу, а тем более если употреблять их на десерт с основным приемом пищи или в составе полноценного перекуса“, — отмечает Наталья Козак.

Обогащение рациона

Фрукты и ягоды добавляют разнообразие в рацион, что важно для получения всех необходимых питательных веществ, поэтому следите за тем, чтобы в вашем питании присутствовали разнообразные разноцветные ягоды и фрукты. В ягодах разных цветов содержится разный набор антиоксидантов, необходимых для организма. Эксперты по питанию отмечают, что в здоровом рационе должно быть не менее 2 порций различных ягод и фруктов в день.

Как наслаждаться фруктами и ягодами с пользой