В Ида-Вирумаа открывается Клуб художни_ц — художественный инкубатор для творческих людей любого пола и возраста

Клуб функционирует как творческий инкубатор, поддерживая и вдохновляя талантливых художни_ц региона, помогая им выйти на эстонское арт-пространство. Цель клуба — предоставить знания и навыки, необходимые для написания заявок на финансирование, общения с куратор_ками, сотрудничества с музеями и галереями, продажи своих работ и составления сообщений для прессы.