В Ида-Вирумаа открывается Клуб художни_ц — художественный инкубатор для творческих людей любого пола и возраста
Нарвская художественная резиденция совместно с Британским советом в Эстонии и художницей Дарьей Пополитовой запускают Клуб художни_ц Ида-Вирумаа — художественный инкубатор для творческих людей любого пола и возраста.
Клуб функционирует как творческий инкубатор, поддерживая и вдохновляя талантливых художни_ц региона, помогая им выйти на эстонское арт-пространство. Цель клуба — предоставить знания и навыки, необходимые для написания заявок на финансирование, общения с куратор_ками, сотрудничества с музеями и галереями, продажи своих работ и составления сообщений для прессы.
Для этого проекта была разработана обширная программа, включающая лекции и мастер-классы. Приглашены лектор_ки из областей культуры, современного искусства, музейного дела и кураторства, которые готовы поделиться своими знаниями.
Для подачи заявки нам требуются CV и портфолио.
Срок подачи — 20 июля.
Подробную информацию можно найти здесь.