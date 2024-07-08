08.07.2024, 15:30
Опыт похода на вечеринку свингеров: „Моя жена в ту ночь занималась сексом с тремя разными мужчинами. Увы, на следующий день все изменилось“(7)
ФОТО: | Shutterstock
Одна из самых популярных сексуальных фантазий, которую хотят воплотить в жизнь пары - желание позвать к себе в постель третьего или четвертого человека. Именно по такому пути пошла пара, которая после приятного опыта столкнулась с неожиданными проблемами.
„Для меня это второй брак, мы с бывшей женой часто наслаждались свингерским образом жизни и посещали секс-вечеринки. Теперь, когда мой хороший коллега поделился со мной своим опытом, у меня вновь зародился интерес“, - рассказывает TheSun 45-летний мужчина, состоящий в браке уже десять лет.
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