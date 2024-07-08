Опыт похода на вечеринку свингеров: „Моя жена в ту ночь занималась сексом с тремя разными мужчинами. Увы, на следующий день все изменилось“

„Для меня это второй брак, мы с бывшей женой часто наслаждались свингерским образом жизни и посещали секс-вечеринки. Теперь, когда мой хороший коллега поделился со мной своим опытом, у меня вновь зародился интерес“, - рассказывает TheSun 45-летний мужчина, состоящий в браке уже десять лет.

„У нас замечательный брак, и мы много экспериментировали в спальне. Поэтому я подумал, что мог бы сходить на подобную вечеринку со своей новой женой. На следующий день она сказала мне, что думала об этом и готова попробовать. Через две недели мы были там. Мы оставили телефоны в шкафчике и пошли в бар“, - вспоминает мужчина начало захватывающего приключения.