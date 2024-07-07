Как связаны регулярный секс и красивая кожа: объясняет косметолог

„Секс улучшает кровообращение, позволяя кислороду и питательным веществам быстрее достигать клеток. После секса наша кожа выглядит более упругой, цвет лица становится ярче, а губы розовее“, — объяснила в интервью The Standard Тереза Тарми, косметолог и основатель компании по уходу за кожей.

На этом преимущества не заканчиваются. По словам эксперта, за счет повышения уровня эстрогена секс стимулирует выработку коллагена, который играет жизненно важную роль в формировании и регенерации кожи, что, в свою очередь, приводит к уменьшению морщин.

Сексолог Мари Морис также поведала изданию о преимуществах для красоты и здоровья „от сжигания калорий до снижения кровяного давления, укрепления иммунной системы, облегчения боли и улучшения состояния сердечно-сосудистой системы“.