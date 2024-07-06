Механика женского оргазма: 4 фактора, влияющих на женскую чувственность(10)
Женский оргазм — не просто физическое удовольствие, это сложный процесс, вовлекающий тело и разум. От легкого прикосновения до пика наслаждения нервный импульс преодолевает удивительно долгий и извилистый путь. Как именно работает эта загадочная механика, читайте в статье.
Наталья Луговая, сексолог и автор книги „Влюбиться в свое тело“, рассказала „Леди“, что происходит с телом женщины во время оргазма, а также о том, как развить свою чувственность.
Как это работает
Технически оргазм всегда происходит по одному сценарию. Оргазмическая реакция начинается именно в клиторе. И неважно, что стало причиной для сексуальной разрядки: традиционный вагинальный секс или нежные слова на ушко. Но вот ощущать оргазм женщина может всегда по-разному: как легкую пульсацию в области клитора, чувствительные волны внизу живота или непроизвольные сокращения по всему телу. Оргазм может случиться быстро и едва заметно или „догонять“ остаточными всполохами. Он может быть долгим или совсем коротким.
У всех и всегда по-разному, но смысл один: оргазм — это когда максимально хорошо.
Упрощенно механизм оргазма всегда выглядит так: возбуждение накапливается в клиторе, оттуда нервный импульс идет в спинной мозг по паховым нервам, а далее — в головной мозг. Уже там гипоталамус дает команду о выработке бета-эндорфина, окситоцина и других гормонов, которые отвечают за ощущение наслаждения. Эндорфины попадают в кровь и вызывают чувство счастья, головокружения, а также жара и сонливости.
Зная этот путь нервного импульса „клитор — паховые нервы — спинной мозг — головной мозг“, легко понять, какие главные факторы влияют на женскую чувственность.
Тонус мышц тазового дна.
Баланс тазовых костей и состояние тазовых мышц.
Здоровье позвоночника.
Состояние нервной системы.
Улучшив все четыре показателя, женщина может значительно усилить свою чувствительность и достигать оргазма.
При этом важно учитывать несколько моментов, которые влияют на наличие и яркость оргазма.
Что влияет на оргазм
1) Уровень стресса и эмоциональная перегрузка
В стрессовом состоянии снижается периферийное кровообращение, а следом за ним — и сексуальная чувствительность.
Это важно, так как при возбуждении кровь приливает к малому тазу, клитор увеличивается в размере, становится особенно восприимчив к стимуляции, так как его нервные окончания становятся более чувствительными. И тут прямая связь: чем лучше приливает кровь к клитору, чем больше он возбуждается, тем ярче ощущения во время секса и потом оргазма.
Стресс же работает в обратном направлении. При нем замедляется кровообращение, кровь хуже приливает к клитору или приливает только к той его части, которая находится на поверхности. В итоге оргазм если и случается, то становится не настолько ярким.
Именно поэтому стоит учиться держать нервную систему под контролем. Это вполне достижимая задача, главное — увидеть проблему и поставить перед собой цель.
2) Пробужденность эрогенных зон
Бывает и так, что женщина находится в спокойном состоянии, кровь прибывает к нужным органам, мышцы работают исправно, но ярких ощущений во время секса нет. Здесь стоит учитывать, что активность нервных окончаний сильно зависит от телесной осознанности.
Это можно сравнить с работой парфюмера: нужно долго и осознанно фокусироваться на разных нотах аромата, научиться различать оттенки замши и кожи, чтобы получить то, что действительно нужно. Такая же ситуация с тактильными ощущениями в постели: умение чувствовать нужно оттачивать, и тогда результат не заставит себя ждать.
3) Норматонус мышц тазового дна
Здесь все достаточно понятно. Если мышцы женщины плотно обхватывают половой член во время секса, происходит более активная стимуляция и приток крови усиливается. При этом спазм этих мышц, наоборот, будет усложнять нормальное кровообращение.
Существует целый ряд упражнений для нормализации тонуса мышц тазового дна. Желательно, чтобы они были разнообразными и позволяли задействовать мышцы самыми разными способами.
Причем важно не только укрепить мышцы тазового дна, но и восстановить состояние вагинальных стенок. В работе с тонусом вагинальных мышц главная задача — устранить возможное опущение внутренних органов и провести его профилактику, если пока все в порядке. И тут все взаимосвязано. Через сложную систему связок и мышц матка соединяется с диафрагмой — мышцей, разделяющей грудную и брюшную полости. Именно диафрагма во многом влияет на положение внутренних органов и матки, в частности.
Одна из лучших современных методик, позволяющих управлять диафрагмой, разработана в Испании. Это гипопрессивная гимнастика. В ее основе — адаптированный „вакуум“. В сочетании с ним выполняются определенные статические упражнения, позволяющие укрепить глубокую мускулатуру.
4) Психологический комфорт
Ну и конечно, для достижения желанных пиков удовлетворения крайне важно чувство безопасности и спокойствия внутри. Из состояния накопленных обид и недоверия к партнеру, а также неуверенности в себе и опасений показаться недостаточно сексуальной, достичь оргазма будет сложно. Поэтому стоит найти у себя специальные „кнопочки“ и научиться совладать с хроническим стрессом.
Учитывая эти несложные факторы, самостоятельно или в совместной работе с опытным сексологом, каждая женщина может вернуть здоровую чувственность и наслаждение в постели.