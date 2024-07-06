Механика женского оргазма: 4 фактора, влияющих на женскую чувственность

Наталья Луговая, сексолог и автор книги „Влюбиться в свое тело“, рассказала „Леди“, что происходит с телом женщины во время оргазма, а также о том, как развить свою чувственность.

Как это работает

Технически оргазм всегда происходит по одному сценарию. Оргазмическая реакция начинается именно в клиторе. И неважно, что стало причиной для сексуальной разрядки: традиционный вагинальный секс или нежные слова на ушко. Но вот ощущать оргазм женщина может всегда по-разному: как легкую пульсацию в области клитора, чувствительные волны внизу живота или непроизвольные сокращения по всему телу. Оргазм может случиться быстро и едва заметно или „догонять“ остаточными всполохами. Он может быть долгим или совсем коротким.

У всех и всегда по-разному, но смысл один: оргазм — это когда максимально хорошо.

Упрощенно механизм оргазма всегда выглядит так: возбуждение накапливается в клиторе, оттуда нервный импульс идет в спинной мозг по паховым нервам, а далее — в головной мозг. Уже там гипоталамус дает команду о выработке бета-эндорфина, окситоцина и других гормонов, которые отвечают за ощущение наслаждения. Эндорфины попадают в кровь и вызывают чувство счастья, головокружения, а также жара и сонливости.

Зная этот путь нервного импульса „клитор — паховые нервы — спинной мозг — головной мозг“, легко понять, какие главные факторы влияют на женскую чувственность.

Тонус мышц тазового дна. Баланс тазовых костей и состояние тазовых мышц. Здоровье позвоночника. Состояние нервной системы.

Улучшив все четыре показателя, женщина может значительно усилить свою чувствительность и достигать оргазма.

При этом важно учитывать несколько моментов, которые влияют на наличие и яркость оргазма.

Что влияет на оргазм

1) Уровень стресса и эмоциональная перегрузка

В стрессовом состоянии снижается периферийное кровообращение, а следом за ним — и сексуальная чувствительность.