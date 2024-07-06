Четыре неочевидных плюса небольшой груди — забудьте о пластике

Иногда кажется, что лучше объемной груди ничего не может быть — всегда эффектное декольте, мужчины сворачивают шеи, а женщины завистливо вздыхают. На самом деле, у небольшой груди гораздо больше преимуществ, если верить пластическому хирургу Петру Ермакову.

При похудении вы ничего не потеряете

Если у девушки большой бюст, при похудении она сталкивается с дилеммой — сбросить килограммы или сохранить грудь. Петр: „При потере значительной массы тела неизбежно меняется и грудь — объем также может уходить и форма может не порадовать обладательницу“. Девушки с небольшим бюстом не знают таких проблем.

Нет проблем с подбором одежды

Несомненный плюс большой груди — любое платье с декольте начинает играть новыми красками. Но на этом, пожалуй, плюсы заканчиваются. По словам нашего эксперта, многие женщины, обращающиеся к нему за уменьшением объема груди, поясняют, что у них есть серьезные проблемы с подбором одежды. Дело в том, что довольно непросто найти вещь, которая идеально сядет и в груди, и в плечах одновременно.

Возрастные изменения? Не грозят!

К сожалению, с возрастом в нас меняется все, и одной из первых частей тела изменяется грудь. Петр: „Чем старше вы становитесь, тем больше кожа теряет упругость, помимо этого не забывайте про гравитацию“. Естественно, удержать большую грудь в форме куда сложнее.

Утонченный образ

По мнению мужчин, девушки с небольшой грудью всегда выглядят более изящно и трогательно, чем обладательницы пышных форм. Конечно, этот момент — всегда дело вкуса, и все же поклонников скромных размеров ничуть не меньше, поэтому если у вас нет серьезных предпосылок к увеличению груди, над операцией стоит хорошо подумать.