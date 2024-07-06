Сезон клубнички: ягода из какой страны – самая вкусная, и в какой – меньше всего нитратов?

На Центральном рынке клубники много – ей даже не хватает места за прилавками, и разглядеть продавца за штабелями ящиков удается не сразу. Торговля идет бойко. Кто-то покупает коробочку-другую просто так, на десерт, кто-то берет сразу ящик-другой – на заготовки, кто-то только приценивается – хочется наварить варенья, но надеется дождаться еще более низких цен. Воробьи тоже интересуются клубникой. Чтобы их отпугнуть, хитрые торговцы ставят рядом с ягодами пластмассовые фигурки, изображающие ворон.

Откуда ягода? Ценники информируют – Эстония, Греция, Латвия, Польша… Испанской нет – продавцы говорят, уже отошла. И литовской нет – говорят, можно купить где-то в спальных районах. Больше всего на рынке – клубники из Польши, представлены разные сорта, и есть даже „просто клубника“ – без указания сорта.

Для нашего теста мы покупаем клубнику разного происхождения, а польской даже два образца – сорта Azia и „просто клубнику“, сорт которой на ценнике не указан. Если верить словам продавца, „просто клубника“ – сорта Romina.

Клубника издалека заметно дешевле местной – чем ближе к Таллинну, тем выше цены. При этом вчерашняя (хотя кто ее знает, она с тем же успехом может оказаться и позавчерашней), слегка увядшая клубника продается по более низким ценам. Например, очевидно уставшую эстонскую клубнику по цене около 6 евро/кг охотно берут на варенье, выпечку и компот, тогда как свежая она продается по 7.50 и дороже. Польскую клубнику, если взять сразу ящик на 4 кило, можно купить по цене 2 евро/кг. Находит своего покупателя ягода любого происхождения, вне зависимости от цены и товарного вида, каждый ориентируется на свой вкус и кошелек. Тем более что клубника не только вкусна, но и полезна для здоровья: в клубнике содержится большой набор витаминов, клетчатка и антиоксиданты.

Разумеется, каждый покупатель хочет принести домой сладкую клубнику. Знатоки делятся опытом: определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок.