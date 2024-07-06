Сезон клубнички: ягода из какой страны – самая вкусная, и в какой – меньше всего нитратов?(2)
Лето без клубники – как будто и не лето. Мы уже привыкли к тому, что ягоду, которую к нам в изобилии привозят из дальних стран, продают по более-менее доступным ценам, а потому порадовать себя и всю семью заморским ароматным десертом может каждый. А вот эстонская клубника – дорогой деликатес, по карману не каждому. Но стоит ли переплачивать? „МК-Эстония“ выяснила, клубника из какой страны – самая вкусная, и где содержится меньше всего нитратов.
На Центральном рынке клубники много – ей даже не хватает места за прилавками, и разглядеть продавца за штабелями ящиков удается не сразу. Торговля идет бойко. Кто-то покупает коробочку-другую просто так, на десерт, кто-то берет сразу ящик-другой – на заготовки, кто-то только приценивается – хочется наварить варенья, но надеется дождаться еще более низких цен. Воробьи тоже интересуются клубникой. Чтобы их отпугнуть, хитрые торговцы ставят рядом с ягодами пластмассовые фигурки, изображающие ворон.
Откуда ягода? Ценники информируют – Эстония, Греция, Латвия, Польша… Испанской нет – продавцы говорят, уже отошла. И литовской нет – говорят, можно купить где-то в спальных районах. Больше всего на рынке – клубники из Польши, представлены разные сорта, и есть даже „просто клубника“ – без указания сорта.
Для нашего теста мы покупаем клубнику разного происхождения, а польской даже два образца – сорта Azia и „просто клубнику“, сорт которой на ценнике не указан. Если верить словам продавца, „просто клубника“ – сорта Romina.
Клубника издалека заметно дешевле местной – чем ближе к Таллинну, тем выше цены. При этом вчерашняя (хотя кто ее знает, она с тем же успехом может оказаться и позавчерашней), слегка увядшая клубника продается по более низким ценам. Например, очевидно уставшую эстонскую клубнику по цене около 6 евро/кг охотно берут на варенье, выпечку и компот, тогда как свежая она продается по 7.50 и дороже. Польскую клубнику, если взять сразу ящик на 4 кило, можно купить по цене 2 евро/кг. Находит своего покупателя ягода любого происхождения, вне зависимости от цены и товарного вида, каждый ориентируется на свой вкус и кошелек. Тем более что клубника не только вкусна, но и полезна для здоровья: в клубнике содержится большой набор витаминов, клетчатка и антиоксиданты.
Разумеется, каждый покупатель хочет принести домой сладкую клубнику. Знатоки делятся опытом: определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок.
Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают, то она, скорее всего, будет кислить.
Ход нашей экспертизы
На столе – клубника родом из Польши, Литвы, Греции и Эстонии. Сначала мы проверяем ягодки нитратомером (допустимое содержание нитратов в клубнике – 100 мг/кг), а затем – оцениваем клубнику на вкус и цвет при помощи „слепого“ тестирования (дегустаторы не знают, из какой страны ягоды они пробуют).
Все дегустаторы единогласно выбрали своим фаворитом клубнику из Греции – главным образом за ее насыщенный вкус, но у этой ягоды все в порядке и с содержанием нитратов, и с ценой, которая в день покупки была ниже, чем у прочих образцов. Польская клубника Azia приятно удивила значительно более низким содержанием нитратов, чем у „конкурентов“, но, к сожалению, не впечатлила вкусом. А эстонская клубника разочаровала. При не самом выраженном вкусе ягоды цена показалась слишком завышенной.
Каждая ягодка – на пользу!
Клубника славится не только своим вкусом и ароматом, но и полезностью. Она содержит ценные витамины C, K, E, B, фолиевую кислоту, а также минералы – калий, магний, фосфор и железо.
Как и многие ягоды, она является хорошим источником антиоксидантов, которые помогают защитить организм от свободных радикалов и предотвратить развитие различных заболеваний.
С ней можно приготовить различные десерты – например, клубнику в шоколаде. Чтобы иметь возможность наслаждаться ею круглый год, можно сделать заготовки на зиму. При этом стоит по возможности максимально сохранить полезные вещества в плодах. Прежде всего следует помыть клубнику, не отрывая плодоножку, в прохладной воде. Но не более минуты, иначе ягода напитается влагой и раскиснет.
Вот несколько способов заготовки клубники, которые позволят сохранить ее полезные свойства:
Заморозка. Для заморозки лучше отобрать только свежие, крепкие, целые плоды без плесени и гнили. Плоды можно заморозить целиком или нарезанными на кусочки. Это позволит сохранить большинство витаминов и минералов. Замороженные плоды в морозильной камере хранятся до 7–8 месяцев.
Сушка. Сушеная ягода сохраняет много витаминов и может быть использована для приготовления десертов, компотов и чая.
Консервирование. Плоды можно законсервировать в виде джема, варенья или компота. Это поможет сохранить витамины и аромат ягод. Такой продукт содержит много сахара, что может уменьшить количество витаминов, но может помочь сохранить аромат ягод.
Больше всего витаминов „убивает“ термическая обработка. Поэтому при заготовке на зиму лучше не проваривать ягоды очень долго. Лучше всего просто перетереть клубнику с сахаром. Вместо компотов лучше делать морсы, которые не требуют долгой варки. Такой напиток можно делать из замороженных плодов.
Моем ягоды правильно
Мойте ягоды перед едой и только в том количестве, которое собираетесь съесть. Вымытая клубника быстро портится – даже в холодильнике.
Не удаляйте зелёные стебли и листья.
Высыпьте ягоды в дуршлаг так, чтобы они помещались в один слой.
Промойте струёй чистой проточной воды, а затем позвольте ей стечь в течение минуты.
Положите ягоды на бумажное полотенце и аккуратно промокните, чтобы избавиться от лишней влаги.
Сильно загрязнённые ягоды лучше замочить в растворе из чистой воды и столового или яблочного уксуса. Пропорции: столовая ложка уксуса на один литр воды. Замачивать следует не более десяти минут, а потом сполоснуть ягоды.
Вкус лета – на зиму
При покупке обращайте внимание на листики „чашечки“, обрамляющие ягоду, они должны быть зелёными, без признаков увядания – такая клубника останется свежей дольше. Поверхность ягод должна быть эластичной, блестящей и гладкой, без видимых вмятин и повреждений.
Хранить свежую клубнику необходимо в холодильнике от нескольких дней до одной недели, но лучше съедать её в течение двух суток после сбора, так как со временем она теряет свои полезные свойства.
Держать ягоду желательно в деревянной ёмкости, картонной корзинке либо в пластиковом контейнере с отверстиями, чтобы ягода могла „дышать“.
Не наполняйте контейнер доверху, пусть ягода лежит в один ряд, так она дольше останется свежей, не сгниёт и не заплесневеет.