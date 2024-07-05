ФОТО | Идеально на лето! В замке Кейла-Йоа открылась летняя выставка с видами Лазурного берега Франции
В залах замка Кейла-Йоа открылась выставка живописи, которая порадует душу чудесными видами французского Лазурного берега. Это прекрасное средиземноморское побережье предлагает буйство красок, изобилие цветов, волнующие виды уголков и улиц, потрясающе красивые пейзажи и многоликое Средиземноморье.
Картины словно беседуют с вами – вы сможете ощутить гомон местных портов, богатство природы и, конечно, то самое особенное – атмосферу Средиземноморья. Представлена подборка работ трёх художников: Дмитро Добровольского, Нины Доше и Флориана Вольпи.
Особая техника и стиль художника Дмитро Добровольского выражаются в использовании цветовых контрастов. Сотни различных оттенков, которые одновременно создают бархатистую гармонию как на холсте, так и в душе зрителя, и в окружающем пространстве. Прекрасные картины создают хорошее настроение посредством игры чувств, которую ведет цвет, а инструментом является профессиональная техника живописи.
„Для меня цвет это смысл и содержание живописи. Именно цвет вызывает позитивные эмоции и поднимает настроение, чтобы люди почувствовали – жизнь прекрасна!“ – утверждает Добровольский.
Для удовольствия зрителя подборка картин и шелковых платков из творений художницы-дизайнера Нины Доше представлена в характерном для нее богатстве красок и обилии цветов. И ее картины, и шелковые платки идеальны для любования ими в летнем замке, они создают яркие мечты и радуют взгляд.
Творчество французского художника Флориана Вольпи представлено картинами в стиле импрессионизма. Флориан Вольпи работает в нескольких разных областях: изобразительное искусство, психология и физика. Их связь и взаимодействие ощущается в его произведениях. Он рассматривает искусство как созидание и строительство – конструкцию, но также и как деконструкцию – снос, разборку, анализ („Art is construction and might be a deconstruction“).
Вселенная, изображенная художником Вольпи, иная, как и вселенная Юга Франции, имеет мощные контрасты как в цветах, так и в формах. Там в созданной им структуре движется радость, одновременно связанная с печалью и более темными оттенками жизни. В его работах часто можно встретить сверкающую и безграничную Францию, раскинувшуюся среди покинутых пейзажей, за пределами моря. Но часто и за пределами государственных границ, вдали от Средиземного моря.
Флориан Вольпи пробует двойственный стиль полета над жизнью: иногда отчетливый или, наоборот, чудесный – чтобы понять ее непостижимое течение. Его можно подметить через фрагментированные видения, через сцены и углы зрения, которые переходят от света к тени и от тени к освещенности.
Эта выставка предлагает прекрасную игру красок и показывает резкие границы, при этом одновременно ломая границы и смягчая суровые углы жизни. Это игра магии искусства и творческого мастерства.
Посетив экспозицию, вы отдохнете, словно в путешествии по Средиземноморью, наслаждаясь прекрасными видами красочной живописи, и в то же время летней обстановкой замка Кейла-Йоа и красотой окружающей природы – великолепием цветов и на картинах, и в розовом саду замка.
Выставка „Côte d’Azur mon amour“ („Лазурный берег моей любви“) открыта до 5 августа.