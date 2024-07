ФОТО | Идеально на лето! В замке Кейла-Йоа открылась летняя выставка с видами Лазурного берега Франции

Творчество французского художника Флориана Вольпи представлено картинами в стиле импрессионизма. Флориан Вольпи работает в нескольких разных областях: изобразительное искусство, психология и физика. Их связь и взаимодействие ощущается в его произведениях. Он рассматривает искусство как созидание и строительство – конструкцию, но также и как деконструкцию – снос, разборку, анализ („Art is construction and might be a deconstruction“).