ФОТО | Идеально на лето! В замке Кейла-Йоа открылась летняя выставка с видами Лазурного берега Франции

Картины словно беседуют с вами – вы сможете ощутить гомон местных портов, богатство природы и, конечно, то самое особенное – атмосферу Средиземноморья. Представлена ​​подборка работ трёх художников: Дмитро Добровольского, Нины Доше и Флориана Вольпи.

Особая техника и стиль художника Дмитро Добровольского выражаются в использовании цветовых контрастов. Сотни различных оттенков, которые одновременно создают бархатистую гармонию как на холсте, так и в душе зрителя, и в окружающем пространстве. Прекрасные картины создают хорошее настроение посредством игры чувств, которую ведет цвет, а инструментом является профессиональная техника живописи.

„Для меня цвет это смысл и содержание живописи. Именно цвет вызывает позитивные эмоции и поднимает настроение, чтобы люди почувствовали – жизнь прекрасна!“ – утверждает Добровольский.

Для удовольствия зрителя ​подборка картин и шелковых платков из творений художницы-дизайнера Нины Доше представлена в характерном для нее богатстве красок и обилии цветов. И ее картины, и шелковые платки идеальны для любования ими в летнем замке, они создают яркие мечты и радуют взгляд.

Творчество французского художника Флориана Вольпи представлено картинами в стиле импрессионизма. Флориан Вольпи работает в нескольких разных областях: изобразительное искусство, психология и физика. Их связь и взаимодействие ощущается в его произведениях. Он рассматривает искусство как созидание и строительство – конструкцию, но также и как деконструкцию – снос, разборку, анализ („Art is construction and might be a deconstruction“).

Вселенная, изображенная художником Вольпи, иная, как и вселенная Юга Франции, имеет мощные контрасты как в цветах, так и в формах. Там в созданной им структуре движется радость, одновременно связанная с печалью и более темными оттенками жизни. В его работах часто можно встретить сверкающую и безграничную Францию, раскинувшуюся среди покинутых пейзажей, за пределами моря. Но часто и за пределами государственных границ, вдали от Средиземного моря.