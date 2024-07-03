03.07.2024, 16:58
ФОТО | Цветочное настроение! Смотрите, кто пришел на прием в честь „Бала цветов“ в саду Кадриоргского дворца
ФОТО: Jana Sorokina
Неповторимое художественное зрелище, сочетающее высокую моду с живыми цветами, снова пройдет этим летом в парке Кадриорг под руководством флориста с мировым именем Татьяны Тридворновой.
„Бал Цветов“ в этом году отмечает свое 25-летие. И местом проведения вновь стал прекрасный парк Кадриорг в Таллинне. В честь этого в саду дворца прошел прием, создавший гостям поистине цветочное настроение.
„Бал Цветов“ Татьяны Тридворновой и международный конкурс цветочных платьев пройдет 20 июля в 18:00 в парке дворца Кадриорг.