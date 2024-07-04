Почему люди разводятся после долгих лет брака: одна из самых распространенных причин

Причина ни для кого, наверное, не станет сюрпризом: отношения прежде всего портятся из-за отсутствия активной сексуальной жизни партнеров (конечно же, друг с другом).

И самое худшее, что могут сделать партнеры в такой тревожной ситуации, — это замолчать ее и не подавать вида.

„Когда дело касается секса, важно не то, как часто вы им занимаетесь, а то, что вы при этом чувствуете. Вы можете заниматься сексом несколько раз в год и быть при этом совершенно довольными — вам и вашему партнеру решать, как выглядит для вас здоровая сексуальная жизнь“.