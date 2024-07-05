Будьте осторожны: нумеролог назвала неблагоприятные дни в июле

Если в июле вы не планируете думать о работе или бизнесе и не хотите покорять новые вершины, тогда желательно вести активный образ жизни. Спорт, поход в горы, танцы, путешествия, то есть все, что ассоциируется с движением тела или с передвижением. Это поможет вам обновить энергию и зарядиться на новые свершения. Нумеролог Валерия Мартыненко рассказала, какие благоприятные и неблагоприятные дни ждут украинцев в июле.

„Что касается благоприятных и не очень приятных дней этого месяца. У каждого из нас есть важный личный день, который играет важную роль в нашей жизни. Это такое же число, как и день нашего рождения. Например, вы родились 6 января, тогда вашим самым важным днем июля станет именно 6.07“, — пояснила нумеролог.

По ее словам, каждый будет получать то, что заслуживает в этот день по его собственной миссии. Например, человек, который родился 6.01, имеет одну из главных жизненных задач — любить себя, принимать себя таким, какой он есть, заботиться о себе, дарить любовь другим, строить гармоничные отношения, развиваться в сфере красоты.

Как пояснила Валерия Мартыненко, если человек выполнил свою задачу и до 6 июля жил по плюсу (то есть шел своим путем и реализовывал свой потенциал), в этот день его ждет что-то очень приятное в сфере отношений и гармонии с собой, возможно, предложение, подарок или шопинг. Если же человек проживал энергию по минусу, то есть не любил себя, был постоянно недоволен, ссорился с родными, то 6 июля для него может стать не очень благоприятным днем, как знак того, что он не прошел свою задачу.

Нумеролог назвала главные задачи каждого числа от 1 до 9 (если дата вашего рождения от 10 до 31, вам необходимо свести его к однозначному числу. Например, 10 = 1 + 0 = 1, 16 = 1 + 6 = 7 и т. д).

1 — задача: проявленность, лидерство, реализация своих идей, работать с целью получения высшей должности или иметь собственное дело.