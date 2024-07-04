Нутрициолог развенчала миф о том, что фрукты нельзя есть вечером

„Почему-то люди забывают о предыдущих фактах, зацикливаясь только на последнем, однако природные сахара — не самая плохая ситуация, если говорить об усвоении фруктов. Наравне с высоким содержанием сахара, во фруктах есть также и высокое содержание клетчатки, которая способна очень медленно эти сахара утилизировать, давая организму их усваивать без лишних скачков сахара“, — говорит Наталья Козак.

Фрукты — это витаминный продукт, с высоким содержанием воды, клетчатки и достаточно высоким содержанием природных сахаров. Именно это обычно и является причиной, по которой они попадают в немилость, однако нутрициолог не соглашается с этим.

Наталья Козак отмечает, что некоторые люди, адепты абсолютно здоровых привычек пытаются придумать для себя дополнительные лайфхаки, которые могут улучшить их результаты в похудении.“ Однако, я не могу сказать о том, что такой акцент на композиции питания является здоровым, потому что он является ограничительным, и, соответственно, наша психика на него реагирует враждебно“, — отмечает она.

„Есть очень хорошее математическое правило, которое можно сопоставить с данным мифом: от перестановки слагаемых, сумма не меняется. Фрукты, как и другие компоненты нашего питания имеют полноправное место в рационе ежедневно, и в каждом приеме пищи“, — говорит нутрициолог.

Сезонные фрукты и ягоды содержат множество важных витаминов и микроэлементов, которые укрепляют иммунитет и поднимают настроение. Однако некоторые эксперты по здоровому питанию считают, что фрукты нужно есть только в первой половине дня и никак не вечером. Почему так?

Зимой выбор фруктов не такой разнообразный, как в летний сезон, поэтому желание есть их круглосуточно не возникает, а летом, когда прилавки магазинов пестрят разноцветными ягодами и фруктами, хочется попробовать все и сразу. Существует мнение, что употребление фруктов вечером может навредить пищеварению и фигуре, из-за высокого содержания в них сахаров. Фокус спросил у эксперта по здоровому питанию, нутрициолога Натальи Козак, можно ли фрукты на ночь во время похудения, и когда лучше есть фрукты до еды или после.

Эксклюзивно для „Фокуса“ нутрициолог Наталья Козак, рассказывает, действительно ли нужно употреблять фрукты только в определенное время суток.

Правила потребления фруктов

Итак, природные сахара, которые содержатся во фруктах, не так уж и вредны, тем более если потреблять их правильно. „Фрукты можно употреблять в любой прием пищи: и на завтрак, и на ужин, если есть их с основным приемом пищи, который стабилизирует уровень сахара в организме. Поэтому фрукты на десерт — прекрасное дополнение к рациону“, — отмечает нутрициолог.

По словам эксперта по здоровому питанию, в синергии с другими веществами в основном приеме, фрукты выступают бустером, например, для белка, ведь при сочетании витамина С и белков, белки и железо усваиваются лучше.

Фрукты на перекус

Если говорить о самостоятельных перекусах фруктами или ужине фруктами, то Наталья Козак считает, что это не очень хорошая идея, поскольку даже если клетчатка, которая содержится во фруктах, сдерживает уровень сахара в крови, то ощущение сытости после их потребления очень низкое.

„Если съесть фрукты на перекус, то сытость быстро проходит и очень скоро мы снова хотим есть. Поэтому стоит фрукты комбинировать с какими-то более сытными продуктами“, — советует нутрициолог.

Кроме того, по словам эксперта, очень часто фрукты содержат органические кислоты, которые могут раздражать стенки кишечника, и если перебирать дозу фруктов, то могут быть проблемы с пищеварением.

„Фрукты — это полноценный компонент рациона, они могут быть потреблены и утром, и в обед, и вечером, однако важно комбинировать их с другими продуктами для достижения высокого уровня и продолжительности сытости, а также для нормальной кишечной реакции“, — говорит Наталья Коза. „Но если вдруг вам захочется поужинать или пообедать фруктами, и вы себя после этого будете очень хорошо чувствовать, это допустимо, если не вводить это в привычку“.

Однако, если вы находитесь в активной фазе похудения, то большое количество фруктов на ужин, по словам нутрициолога, действительно может немного задерживать воду. Но если вас это не смущает, то ешьте фрукты, наслаждайтесь и не переживайте.