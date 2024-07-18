Диета долгожителей: 7 продуктов, которые нужно есть, чтобы долго жить

Орехи богаты полезными жирами, клетчаткой, белком и минералами, такими как калий и магний. Регулярное употребление орехов связано с улучшением здоровья сердца и снижением риска хронических заболеваний. Рекомендуется каждый день съедать горсть орехов, например миндаля, грецких орехов или фисташек.

Оливковое масло также содержит антиоксиданты, которые обладают противовоспалительными свойствами и могут снизить риск хронических заболеваний, например, рака и диабета. Лучше всего использовать оливковое масло в качестве основного источника жиров на кухне и добавлять его в салаты, овощные блюда и соусы.

Оливковое масло является важной частью рациона жителей „голубых зон“. Оно богато мононенасыщенными жирными кислотами, которые могут снизить уровень „плохого“ холестерина и риск сердечных заболеваний.

Фасоль богата клетчаткой, белком и содержит множество витаминов и минералов. Употребление в пищу бобов поддерживает здоровье кишечника и может снизить риск сердечных заболеваний. Сочетание фасоли и цельнозерновых продуктов, таких как рис, образует полноценный белок и поэтому является здоровой альтернативой мясу. В „голубых зонах“ фасоль часто используется в традиционных блюдах, таких как костариканское галло пинто.

Питание в „голубых зонах“ отличается разнообразием цельных продуктов растительного происхождения, оно богато клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами. На тарелке долгожителей часто подают семь основных продуктов.

Голубые зоны — это пять регионов мира, где люди чаще доживают до возраста выше среднего. Это Окинава в Японии, Сардиния в Италии, Никойя в Коста-Рике, Икария в Греции и Лома-Линда в Калифорнии. Люди в этих регионах не только имеют высокую продолжительность жизни, но и более низкий уровень заболеваемости возрастными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистіе заболевания, рак и диабет. Исследователи обнаружили, что именно питание оказывает решающее влияние на продолжительность жизни и здоровье этих людей. Жители „голубых зон“ едят много продуктов, богатых питательными веществами. Об этом пишет Fit For Fun.

Овощи – зеленая сила

Овощи, особенно овощи семейства крестоцветных, такие как брокколи, цветная капуста и листовая зелень, играют важную роль в диете „голубой зоны“. Они богаты клетчаткой, витаминами и минералами, которые важны для здоровья мозга, нервной и иммунной системы.

Употребление овощей может снизить риск хронических заболеваний, таких как рак и болезни сердца, и способствовать долголетию. Рекомендуется каждый день есть самые разнообразные овощи и наслаждаться ими в сыром виде, тушить или готовить на пару.

Вода – важна для обмена веществ

Вода важна для достаточной гидратации и помогает поддерживать все функции организма. Вода также помогает пищеварению, регулирует температуру тела и способствует обмену веществ.

В „голубых зонах“ люди пьют достаточно воды и избегают сладких напитков. Рекомендуется выпивать не менее 1,5–2 литров воды в день, чтобы поддерживать оптимальный уровень гидратации организма.

Кофе – поднимает настроение

Умеренное потребление кофе связано с улучшением здоровья сердца, снижением вероятности развития некоторых видов рака и улучшением психического здоровья. Кофе также содержит антиоксиданты и может ускорить обмен веществ, однако его следует употреблять умеренно, не подслащивать слишком большим количеством сахара и не добавлять много молока.

Красное вино – наслаждайтесь умеренностью

Да, все верно. В „голубых зонах“ употребляют алкоголь, особенно красное вино, но только в умеренных количествах. Красное вино содержит антиоксиданты из виноградной кожуры, обладающие противовоспалительными свойствами и снижающими риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Красное вино обладает положительными свойствами, но женщинам следует выпивать максимум один стакан в день. Важно отметить, что чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред вашему здоровью и подходит не всем.

Важно есть разнообразные цельные продукты и поддерживать в целом здоровую сбалансированную диету. Однако питание – это еще не все. Такие факторы, как сон, курение и физическая активность, также влияют на продолжительность жизни.