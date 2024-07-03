Содержат много калия: 8 продуктов, которые помогут контролировать кровяное давление

Калий помогает расслабить стенки кровеносных сосудов и снижает риск гипертонии. Если вы потребляете пищу, богатую калием, то можете контролировать уровень артериального давления. Согласно исследованию Гарвардской медицинской школы, калий уменьшает воздействие натрия и помогает контролировать уровень артериального давления. О лучших источниках пищевого калия пишет OnlyMyHealth.

Бананы

По мнению ученых Гарвардского университета, бананы являются отличным источником калия — важнейшего минерала и электролита в организме, несущего небольшой электрический заряд. Эти заряды провоцируют нервные клетки посылать сигналы, заставляющие сердце регулярно биться, а мышцы сокращаться. Банан среднего размера содержит примерно 400–450 мг калия, что делает его питательным перекусом, который помогает регулировать кровяное давление.

Батат

Батат является богатым источником калия. Один средний сладкий картофель содержит около 540 мг этого важного минерала, а также полезную дозу клетчатки и витаминов А и С.

Шпинат

Шпинат не только богат клетчаткой, но и содержит калий в больших количествах. Одна чашка вареного шпината обеспечивает более 800 мг этого минерала. Включение шпината в ваш рацион может помочь поддерживать оптимальный уровень калия и сохранить здоровье сердца.

Фасоль

Бобовые, включая фасоль, являются отличными источниками калия и клетчатки. Одна чашка вареных бобов может обеспечить от 400 до 600 мг калия, что делает их питательной добавкой к супам, салатам и основным блюдам.

Авокадо

Сливочный и ароматный авокадо — это не только модная еда, но и богатый источник калия. По данным Министерства сельского хозяйства США, в 100 граммах авокадо содержится 507 мг калия. Кроме того, он содержит полезные для сердца мононенасыщенные жиры.

Апельсины

Цитрусовые известны высоким содержанием витамина С, но апельсины также являются богатым источником калия. Средний апельсин содержит около 240 мг калия, а также витамин С и клетчатку, полезную для здоровья сердца.

Йогурт