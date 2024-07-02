Осторожно, ретроградный Сатурн! Астролог предостерегает: усиливается влияние на нашу психику(1)
Ведический астролог Ирина Варнес рассказывает о ретроградном движении Сатурна и о транзите планеты, которая обычно не рассматривается в ведической астрологии.
Уран в начале июня вошел в сидерический знак Тельца. Что это для нас значит? Чем медленнее цикл планеты, тем сложнее для нас ощутить ее влияние, а Уран проходит 12 знаков зодиака за 84 года.
Хотя в ведической астрологии планеты которые невидимы невооруженным глазом не рассматриваются как силы, захватывающие сознание, их влияние изучается. Уран показывает нам определенные границы, в течении жизни мы можем приблизиться к пониманию его принципов, но буквально единицы живущие на планете вырываются дальше, преодолев влияние лунных узлов и могут влиять своими действиями на ход истории. Для их гороскопов положение транссатурновых планет будет значимо. Обычные люди будут видеть изменения в обществе, пользоваться изобретениями или преодолевать последствия действий, на которые нет возможности повлиять.
Задача Урана за последующие 7 лет наполнить земной, традиционный, любящий комфорт знак Тельца новыми значениями, новыми открытиями в данной области, трансформировать отношения общества к определенном ценностям.
Что это может быть? Определенные открытия и изобретения которые повлияют на возможность выращивать новые формы знакомой нам пищи или ее новые процессы приготовления, новые технологии помогающие использовать другие формы оплаты, изобретение новых материалов, открытия в медицине, новые возможности передачи информации, ну и если пофантазировать на грани фантастики - лаборатории по выращиванию детей которые полностью изменят понимание и ценность семьи. Все это не произойдет со дня на день, это долгий глобальный процесс.
В предыдущий транзит Урана по знаку Тельца человечество получило нейлон, немнущуюся хлопчатобумажную ткань, синтетический каучук, пластик, полистирол, целлофан, трехцветную фотографию, фреон и кондиционеры, холодильник, посудомоечную машину, вакцину от полиомиелита, витамины B1, B2, Е, C и D, первый банк крови, плазма крови, операции по удалению почки и легкого, кухонную электрическую плиту с терморегулятором и синтетическое моющее средство, батончики „Марс“ и „Сникерс“, чизбургер - продукты и нововведения, которые сделали жизнь проще и удобнее. Поэтому приветствуем Уран в знаке Тельца и ждем с нетерпением новых открытий!
А теперь о Сатурне. Во время ретроградного движения, планета располагается к Земле ближе, чем при своем прямом движении, и таким образом усиливается влияние на нашу психику. Это приводит к пересмотру индивидуальных паттернов поведения, мировоззрения, ценностей. Сатурн ответственен, серьезен, и учит нас ценить самый главный ресурс - время.
В ближайшие месяцы нам предстоит столкнуться с переоценкой событий произошедших с начала апреля по конец июня 2024, когда Сатурн по знаку Водолея двигался прямо. Цикл Сатурна составляет 30 лет, поэтому через эту силу сознания мы обучаемся строить долгосрочные планы, смотреть за горизонт, принимать осознанные взвешенные решения, которые закладывают основы жизни на долгие годы. Что важного произошло в это время в вашей жизни, в карьере? Сейчас у нас есть шанс внести коррективы к уже принятым решениям, увидеть свой паттерн мышления на повторяющихся аналогичных ситуациях, проанализировать его и изменить. В какой именно области произойдет переоценка, вы можете узнать по положению Сатурна в вашей натальной карте.
Многие ощущают прилив сил, желание действовать - у нас сильный решительный Марс в Овне готовый к новым подвигам и открытиям, но убывающая Луна дает больше ментальной усталости, что часто приводит к сложностям контролирования своих эмоций, капризности, необдуманным действиям. Ждем Новолуния 6 июля, не переутомляемся, наслаждаемся летом!
Желаю Вам прекрасных летних дней, солнечного настроения и успехов во всех начинаниях!