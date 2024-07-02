Осторожно, ретроградный Сатурн! Астролог предостерегает: усиливается влияние на нашу психику

Уран в начале июня вошел в сидерический знак Тельца. Что это для нас значит? Чем медленнее цикл планеты, тем сложнее для нас ощутить ее влияние, а Уран проходит 12 знаков зодиака за 84 года.

Хотя в ведической астрологии планеты которые невидимы невооруженным глазом не рассматриваются как силы, захватывающие сознание, их влияние изучается. Уран показывает нам определенные границы, в течении жизни мы можем приблизиться к пониманию его принципов, но буквально единицы живущие на планете вырываются дальше, преодолев влияние лунных узлов и могут влиять своими действиями на ход истории. Для их гороскопов положение транссатурновых планет будет значимо. Обычные люди будут видеть изменения в обществе, пользоваться изобретениями или преодолевать последствия действий, на которые нет возможности повлиять.

Задача Урана за последующие 7 лет наполнить земной, традиционный, любящий комфорт знак Тельца новыми значениями, новыми открытиями в данной области, трансформировать отношения общества к определенном ценностям.

Что это может быть? Определенные открытия и изобретения которые повлияют на возможность выращивать новые формы знакомой нам пищи или ее новые процессы приготовления, новые технологии помогающие использовать другие формы оплаты, изобретение новых материалов, открытия в медицине, новые возможности передачи информации, ну и если пофантазировать на грани фантастики - лаборатории по выращиванию детей которые полностью изменят понимание и ценность семьи. Все это не произойдет со дня на день, это долгий глобальный процесс.