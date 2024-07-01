Что привлечет удачу в июле? Прогноз от эстонского таролога для всех знаков зодиака
Второй месяц лета будет по-разному намекать на то, что пора действовать. Оригинальность и креативность - ваш путь к успеху. Чем увереннее в себе вы будете, тем быстрее получите то, что давно хотели, пишет эстонский таролог Ольга Худякова.
Не стоит пренебрегать советами знающих людей, это касается как рабочей сферы, так и вопросов, которые связаны с отношениями. Поэтому слушаем начальника, а также свою свекровь. Следуйте семейным традициям, старайтесь не нарушать правил - это привлечет удачу. Карты месяца: Иерофант, Маг и Колесо Фортуны.
Овен
аркан Колесница, Повешенный и Отшельник
В июле обстановка вокруг может показаться вам немного прохладной. Тут главное проанализировать и понять, не придумали ли вы себе сами, что другие к вам охладели, или может быть они видят, что вы сами закрываетесь, поэтому и не хотят навязываться.
Середина лета пройдет в ожиданиях. Если у вас запланированы поездки с семьей на вторую половину месяца, то они должны пройти тепло и спокойно.
Телец
аркан Справедливость, Колесо Фортуны и Солнце
А вот тельцам хорошо удастся прочувствовать этот летний, теплый вайб. Сейчас вам просто необходимо нежиться на солнце, отложив все вопросы в дальний ящик. Июль для вас про то, чтобы набраться энергии, расслабиться и перезагрузиться. Месяц должен быть богат на события, поэтому постарайтесь как можно больше передвигаться и общаться с разными людьми.
Но не раскрывайте собеседникам все свои карты, сейчас тайны должны оставаться с вами.
Близнецы
аркан Умеренность, Император и Справедливость
В июле скучать не придется, это хорошее время для новых знакомств, женщины-близнецы будут пользоваться особым спросом у мужчин.
Не забудьте предлагать свои помощь близким, сейчас вы для них можете быть особенно полезны.
А вот в денежной сфере - придется подумать над тем, как можно было бы немного сэкономить. Чем больше денег вы сможете отложить, тем спокойнее себя будете чувствовать.
Рак
аркан Иерофант, Дурак и Императрица
Середина лета отлично подходит для того, чтобы начать новые отношения или связать себя узами брака. В июле вам будет даваться все легко и просто, поэтому не стоит терять время. Упорно поработав, вы получите похвалу, ваш труд будет невозможно не оценить.
Если вас давно отягощает какая-то мысль или вы мучаетесь в догадках, то сейчас самое время выяснить, правда ли это, и как с этим бороться.
Лев
аркан Солнце, Смерть и Колесо Фортуны
Июль вскружит вам голову уже с первых дней. Даже если вы не планировали, что то сейчас в своей жизни менять, вам придется это сделать. Обстоятельства будут складываться так, что вам будет необходимо отпустить ненужное, а затем рискнуть. А потом вы будете просто в шоке от результата.
Все что связано с движением должно проходить легко и успешно, будь это путешествие, переезд или командировка.
Дева
аркан Солнце, Верховная Жрица и Звезда
Сейчас вашей мудрости может позавидовать каждый. Июль это тот месяц, когда вы сможете принять правильное решение, но главное - это не торопиться.
Вы как никто другой будете знать, что сказать ребенку, чтобы поддержать и помочь ему . Вы будете правильно распределять финансы, совершать выгодные и необходимые покупки.
Весы
аркан Башня, Повешенный и Отшельник
В июле необходимо помнить, что в жизни есть как белые, так и черные полосы. Если избежать конфликта невозможно, то вспылите и тут же залягте на дно. Не надо обсуждать одно и тоже по несколько раз, это только усугубит обстановку.
Не смотря на это, середина лета будет хорошим временем для решения любовных вопросов. Ваша вторая половинка - тот человек, с которым вы будете чувствовать себя спокойно, а если вы ее еще не встретили, то в июле шансы на это очень высоки.
Скорпион
аркан Дьявол, Маг и Верховная Жрица
Июль будет искушать вас по-разному, ваша задача - не поддаться. Поэтому постарайтесь избегать шумные вечеринки, где есть много алкоголя, не надевайте „розовые очки“, когда отправляетесь на свидание. Помните за каждым словом, должно следовать действие, поэтому лучше не торопить событие, а хорошенько изучить ваших новых знакомых.
Стрелец
аркан Сила, Умеренность и Колесница
Середина лета пройдет легко и позитивно. Карты настоятельно рекомендуют отправляться в путешествие, вы это заслужили.
Июль будет достаточно спокойным и размеренным, и вам наконец-то удастся выдохнуть. Не забывайте говорить близким и родным о том, как вы их любите, сейчас эти слова для них будут очень важны.
Козерог
Аркан Справедливость, Императрица и Император
Месяц о мужском и женском. Необходимо помнить о том, что у каждого в семье свои обязанности. Если вы что-то не выполняете, то подводите других.
В середине лета вы поймете, как важно иметь рядом надежного человека, который может помочь в любую минуту. Июль также хорошо подходит для решения юридических вопросов и заключения новых контрактов.
Водолей
Аркан Верховная Жрица, Солнце и Колесница
Пришло время навестить своих родных и близких. Сейчас особенно ценно то время, которое вы можете провести совместно с ними. Душевные разговоры, мудрые советы, все это даст вам положительные эмоции и зарядит энергией.
Чем активнее вы будете действовать в любовных вопросах, тем быстрее почувствуете себя победителем.
Рыбы
Аркан Суд, Луна и Мир
Пока другие беспечно отдыхают и попивают коктейли, вам придется решать некоторые вопросы. Середина лета для вас будет неким переломным моментом, когда вы сможете пересмотреть многие вещи.
Это то время, когда можно задуматься над сменой работы, или о том, что вашим отношениям пора выходить на новый уровень. Не бойтесь принимать ответственных решений.