Что привлечет удачу в июле? Прогноз от эстонского таролога для всех знаков зодиака

Не стоит пренебрегать советами знающих людей, это касается как рабочей сферы, так и вопросов, которые связаны с отношениями. Поэтому слушаем начальника, а также свою свекровь. Следуйте семейным традициям, старайтесь не нарушать правил - это привлечет удачу. Карты месяца: Иерофант, Маг и Колесо Фортуны.

Овен

аркан Колесница, Повешенный и Отшельник

В июле обстановка вокруг может показаться вам немного прохладной. Тут главное проанализировать и понять, не придумали ли вы себе сами, что другие к вам охладели, или может быть они видят, что вы сами закрываетесь, поэтому и не хотят навязываться.

Середина лета пройдет в ожиданиях. Если у вас запланированы поездки с семьей на вторую половину месяца, то они должны пройти тепло и спокойно.

Телец

аркан Справедливость, Колесо Фортуны и Солнце

А вот тельцам хорошо удастся прочувствовать этот летний, теплый вайб. Сейчас вам просто необходимо нежиться на солнце, отложив все вопросы в дальний ящик. Июль для вас про то, чтобы набраться энергии, расслабиться и перезагрузиться. Месяц должен быть богат на события, поэтому постарайтесь как можно больше передвигаться и общаться с разными людьми.

Но не раскрывайте собеседникам все свои карты, сейчас тайны должны оставаться с вами.

Близнецы

аркан Умеренность, Император и Справедливость

В июле скучать не придется, это хорошее время для новых знакомств, женщины-близнецы будут пользоваться особым спросом у мужчин.

Не забудьте предлагать свои помощь близким, сейчас вы для них можете быть особенно полезны.

А вот в денежной сфере - придется подумать над тем, как можно было бы немного сэкономить. Чем больше денег вы сможете отложить, тем спокойнее себя будете чувствовать.

Рак

аркан Иерофант, Дурак и Императрица

Середина лета отлично подходит для того, чтобы начать новые отношения или связать себя узами брака. В июле вам будет даваться все легко и просто, поэтому не стоит терять время. Упорно поработав, вы получите похвалу, ваш труд будет невозможно не оценить.