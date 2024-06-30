7 способов скрыть измену: не использует ли их ваш партнер?(1)
Чтобы партнер не узнал о наличии третьего лишнего, изменщик может решиться на по-настоящему изощренные уловки. Психологи изучили самые распространенные из них. Обратите внимание: не свойственны ли они вашему любимому человеку?
Понятие измены разнится от пары к паре: для одних людей увлеченная переписка с кем-то еще — уже повод устроить скандал, для других даже секс не будет считаться изменой, если „все обо всем договорились заранее“, и никто ничего не скрывал, пишет Psychologies.
В то же время большинство людей предпочитают скрывать от своих партнеров свои романтические увлечения. Клинический психолог Барбара Гринберг называет семь самых популярных способов, к которым прибегают изменщики, чтобы замести следы.
1. Прятки
Человек, закрутивший роман на стороне, начинает прятаться от партнера, знакомых, друзей и коллег — он периодически словно уходит в „серую“ зону, где до него никто не может достучаться.
Встречи с новой пассией происходят обычно в тех локациях, где встретить кого-то знакомого сложно. Для партнера же придумываются очень правдоподобные объяснения своего отсутствия. Кроме того, изменщик, как правило, скрупулезно изучает распорядок его дня, чтобы нигде с ним не пересечься и не вызвать подозрений.
2. Удаление переписок, смена паролей
Конечно, в мире, где все говорят о личных границах, любой уважающий себя человек старается сделать так, чтобы его гаджетами никто не пользовался. И да, читать чужие переписки действительно нехорошо, проверять пропущенные — еще хуже... И все же, если до сих пор все телефоны, планшеты и ноутбуки в доме были в открытом доступе, а теперь партнер поменял пароли и все чаще кладет смартфон экраном вниз — это повод задуматься.
Ну, а если вы согрешили и проверили его чаты в соцсетях и мессенджерах, то могли обнаружить там девственную чистоту. Возможно, партнер аккуратно подчищает все сомнительные переписки.
3. Попытки вести себя как обычно
Ключевое слово тут — именно „попытки“, и если вы достаточно внимательны, то поймете, что что-то изменилось. Дело в том, что когда на горизонте появляется соперник или соперница, внимание человека сильно переключается — и ему сложно заботиться о своем постоянном партнере так же, как раньше.
4. Подарки и возобновившиеся ухаживания
На это обращают внимание многие женщины — изменщик, чувствуя свою вину, старается компенсировать свое поведение подарками без повода, неожиданными звонками и активностью в постели. При этом такие знаки внимания носят периодический характер, большую часть времени партнер, наоборот, отстранен и холоден.
5. Второй телефон
Если человек ходит „налево“ с завидной регулярностью, наверняка он уже давно завел себе второй смартфон. Один — для законного супруга, начальника, друзей, родителей. Второй — для кого-то из его „второй“ жизни. К слову, этот второй смартфон часто выключается в то время, когда опасность быть рассекреченным возрастает — например, во время семейного отпуска.
6. Верный друг для прикрытия
Чтобы беззаботно проводить время со своей новой зазнобой, человеку требуется веская причина отсутствия, которую нужно озвучить своему партнеру. В ход идут лучшие друзья — у них внезапно случается кризис в жизни, потоп, пожар — в общем, все что угодно.
К слову, тот самый друг или подруга, у которых вечно что-то происходит, не всегда знают, что их используют как прикрытие. Да и о новом романе вашего изменщика они тоже могут не подозревать.
7. Новое увлечение
Это отличный способ для оправдания своего отсутствия дома, например, по вечерам или по выходным. Разумеется, минус у такой уловки тоже имеется: партнер может попросить показать фотографии — со скалодрома, рыбалки, охоты, кружка по гончарному мастерству и чего бы то ни было еще. Или же может изъявить желание присоединиться.
Барбара Гринберг отмечает, что не все изменщики обязательно используют эти приемы — однако более 70% опрошенных ею признались, что кое-что из этого применяли для того, чтобы не вызывать подозрений.
Чаще всего такие лайфхаки брали на вооружение участники исследований, которые набирали больше всего баллов по макиавеллизму, который включает в себя склонность к манипуляциям, отсутствие эмпатии, зацикленность на себе и пренебрежение нормами морали.