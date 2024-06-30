7 способов скрыть измену: не использует ли их ваш партнер?

Понятие измены разнится от пары к паре: для одних людей увлеченная переписка с кем-то еще — уже повод устроить скандал, для других даже секс не будет считаться изменой, если „все обо всем договорились заранее“, и никто ничего не скрывал, пишет Psychologies.

В то же время большинство людей предпочитают скрывать от своих партнеров свои романтические увлечения. Клинический психолог Барбара Гринберг называет семь самых популярных способов, к которым прибегают изменщики, чтобы замести следы.

1. Прятки

Человек, закрутивший роман на стороне, начинает прятаться от партнера, знакомых, друзей и коллег — он периодически словно уходит в „серую“ зону, где до него никто не может достучаться.

Встречи с новой пассией происходят обычно в тех локациях, где встретить кого-то знакомого сложно. Для партнера же придумываются очень правдоподобные объяснения своего отсутствия. Кроме того, изменщик, как правило, скрупулезно изучает распорядок его дня, чтобы нигде с ним не пересечься и не вызвать подозрений.

2. Удаление переписок, смена паролей

Конечно, в мире, где все говорят о личных границах, любой уважающий себя человек старается сделать так, чтобы его гаджетами никто не пользовался. И да, читать чужие переписки действительно нехорошо, проверять пропущенные — еще хуже... И все же, если до сих пор все телефоны, планшеты и ноутбуки в доме были в открытом доступе, а теперь партнер поменял пароли и все чаще кладет смартфон экраном вниз — это повод задуматься.

Ну, а если вы согрешили и проверили его чаты в соцсетях и мессенджерах, то могли обнаружить там девственную чистоту. Возможно, партнер аккуратно подчищает все сомнительные переписки.

3. Попытки вести себя как обычно

Ключевое слово тут — именно „попытки“, и если вы достаточно внимательны, то поймете, что что-то изменилось. Дело в том, что когда на горизонте появляется соперник или соперница, внимание человека сильно переключается — и ему сложно заботиться о своем постоянном партнере так же, как раньше.

4. Подарки и возобновившиеся ухаживания