Лекарственные травы в домашней аптечке: природные помощники для поддержания здоровья
В Эстонии растет множество лекарственных растений, которые можно использовать для лечения или облегчения широкого спектра заболеваний. Растущие в нашей природу травы – такие как ромашка, мята и цветы липы – довольно популярны благодаря своей пользе для здоровья и без труда могут быть использованы в домашних условиях. Аптекарь делится советами о том, какую помощь можно получить от лечебных трав в летние месяцы.
Травяной чай полезен при легких заболеваниях
Провизор Центральной аптеки Benu Tõrva Вирге Сокк отмечает, что лекарственные растения обладают очень разным действием и помогают при многих проблемах со здоровьем. Лекарственные травы можно использовать для приготовления различных препаратов: от экстрактов и различных настоек до составления мазей. В домашнем использовании наиболее распространенным способом является приготовление чая или настоя.
„Среди посетителей аптек довольно популярны лечебные чаи. Например, ромашка помогает облегчить расстройство пищеварения, также она полезна при кожных проблемах и облегчает боль в горле. Мята перечная способствует излечению различных проблем с пищеварением и облегчает симптомы простуды. А липовый цвет помогают снизить жар и благодаря своему противовоспалительному действию полезен при кашле“, — перечисляет Сокк и добавляет, что нередко используются также чайные смеси, состоящие из различных лекарственных растений.
„Когда дело доходит до лекарственных растений, то вера в их эффективность действительно играет свою роль“, — говорит Сокк. „Прежде всего, это должно основываться на том, убежден ли сам человек в действенности лекарственных растений. При лечении также необходимо учитывать тяжесть и стадию заболевания. Например, если у человека все-таки серьезное заболевание, то врач должен назначить лечение медикаментами – в таких случаях просто употребление травяного чая не поможет“, - подчеркивает провизор.
При сборе важно разбираться в растениях
В летние месяцы любители природы и садоводы могут пополнить свою домашнюю аптечку собранными самостоятельно растениями. Но, выбирая растения, Сокк советует быть уверенными в том, что вы знаете и разбираетесь в травах. Разные виды некоторых растений очень похожи внешне и отличить их друг от друга бывает сложно. „Собирать следует только те травы, которые вы точно знаете. Если есть сомнения, то разумнее купить их в аптеке“, — говорит аптекарь.
Ромашка, тысячелистник, календула, тимьян ползучий и зверобой – это лишь несколько примеров растений, которые можно встретить в природе Эстонии и которые подходят для домашней аптечки. Собранные растения необходимо правильно высушить и хранить. „Травы следует сушить в защищенном от пыли, темном месте или под крышей с хорошими сквозняками“, — объясняет Сокк и добавляет, что желательно разложить растения на бумажной, картонной или сетчатой основе тонким слоем, чтобы предотвратить появление плесени. Если на растениях появляются признаки плесени и порчи, то их нельзя использовать. Сушить растения на солнце на подоконнике не стоит, поскольку солнечные лучи расщепляют многие активные компоненты. Сокк отмечает, что срок годности высушенных трав зависит от правильного хранения — в идеале держать их необходимо в темном и прохладном месте – например, в стеклянных банках или бумажных пакетах. Лекарственные растения, купленные в аптеке, также следует вынуть из полиэтиленового пакета и правильно хранить.
Обычно лекарственные растения хранятся в течение одного года. „Поскольку действие лекарственных растений со временем ослабевает, то было бы правильно отметить и время их сбора“, — советует Сокк.
Опасности нельзя игнорировать
Провизор подчеркивает, что при использовании трав следует придерживаться инструкции по применению – т.е. важно соблюдать правильные дозы и кратность приема. „Эффективность лекарственных растений зависит от правильной дозировки, а также от того, какая часть растения используется. Если корень используется для чая, то ему обязательно стоит дать настояться подольше, чем, например, соцветиям или листьям. Также следует помнить, что лекарственные растения нельзя заливать кипятком – воду необходимо прокипятить и остудить примерно до 80 градусов“, – поясняет аптекарь. В то же время необходимо следить за временем заваривания, чтобы не оставлять травы завариваться слишком долго, так как в некоторых случаях это может привести к попаданию в чай вредных веществ.
Вирге Сокк утверждает, что продолжительность и частота употребления чая для достижения терапевтического эффекта варьируются в зависимости от конкретного растения. „В целом необходимую информацию можно найти на упаковке травяного чая“, — говорит она и приводит в пример чай из соцветий липы, который рекомендуется пить курсами до трех недель. Но при этом следует избегать употребления чая из цветков липы во время беременности и кормления грудью, а также его не рекомендуется употреблять при острых заболеваниях сердца и сосудов.
Хотя лекарственные растения являются натуральными, это не означает, что их можно использовать без ограничений. „Необходимо считаться с тем, что растения, собранные в природе, также могут представлять опасность“, — предупреждает Сокк. Неправильно собранные или обработанные растения могут быть токсичными или вызывать аллергические реакции.
Химические препараты для лечения более серьезных заболеваний
Провизор подчеркивает, что, хотя травы могут облегчить многие недуги, их не следует использовать в качестве замены медицинского лечения, особенно при серьезных заболеваниях. „Лекарственные растения следует использовать с согласия врача, особенно если речь идет о хронических заболеваниях или тяжелых болезнях, требующих приема сильных препаратов“, — объясняет она. Однако в случае более легких проблем - таких как расстройство желудка и легкие нарушения сна – использование лекарственных трав, безусловно, абсолютно уместно.