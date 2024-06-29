Лекарственные травы в домашней аптечке: природные помощники для поддержания здоровья

Травяной чай полезен при легких заболеваниях

Провизор Центральной аптеки Benu Tõrva Вирге Сокк отмечает, что лекарственные растения обладают очень разным действием и помогают при многих проблемах со здоровьем. Лекарственные травы можно использовать для приготовления различных препаратов: от экстрактов и различных настоек до составления мазей. В домашнем использовании наиболее распространенным способом является приготовление чая или настоя.

„Среди посетителей аптек довольно популярны лечебные чаи. Например, ромашка помогает облегчить расстройство пищеварения, также она полезна при кожных проблемах и облегчает боль в горле. Мята перечная способствует излечению различных проблем с пищеварением и облегчает симптомы простуды. А липовый цвет помогают снизить жар и благодаря своему противовоспалительному действию полезен при кашле“, — перечисляет Сокк и добавляет, что нередко используются также чайные смеси, состоящие из различных лекарственных растений.

„Когда дело доходит до лекарственных растений, то вера в их эффективность действительно играет свою роль“, — говорит Сокк. „Прежде всего, это должно основываться на том, убежден ли сам человек в действенности лекарственных растений. При лечении также необходимо учитывать тяжесть и стадию заболевания. Например, если у человека все-таки серьезное заболевание, то врач должен назначить лечение медикаментами – в таких случаях просто употребление травяного чая не поможет“, - подчеркивает провизор.

При сборе важно разбираться в растениях

В летние месяцы любители природы и садоводы могут пополнить свою домашнюю аптечку собранными самостоятельно растениями. Но, выбирая растения, Сокк советует быть уверенными в том, что вы знаете и разбираетесь в травах. Разные виды некоторых растений очень похожи внешне и отличить их друг от друга бывает сложно. „Собирать следует только те травы, которые вы точно знаете. Если есть сомнения, то разумнее купить их в аптеке“, — говорит аптекарь.