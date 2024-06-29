29.06.2024, 11:40
Непорочные или распутные? Что на самом деле думали о сексе женщины в древности(1)
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Согласно концепции древнегреческого поэта Семонида Аморгского, существует десять основных типов женщин: прожорливые „свиньи“; наблюдательные „лисицы“; похотливые „ослицы“; непослушные „собаки“; буйные „морячки“; жадные „землячки“; вороватые „хорьки“; ленивые „лошади“; непривлекательные „обезьяны“ и — единственный „положительный“ вид — трудолюбивые „пчелки“.
В этом женоненавистническом списке особенно выделяются похотливые „ослицы“, как самые непонятные фигуры древнего общества.
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