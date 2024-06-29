Непорочные или распутные? Что на самом деле думали о сексе женщины в древности

Большинство исторических свидетельств указывает на то, что образ жизни древней женщины был достаточно закрытым, если не подневольным. Греческие женщины публично носили чадру, а римские имели „опекунов“ (обычно отца или мужа), которые следили за всеми их передвижениями. Не исключено, что концепция „похотливой“ женщины была лишь удобной мужской фантазией. С другой стороны, о жизни древних женщин известно слишком мало, чтобы делать громогласные выводы.