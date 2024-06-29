Секс и отношения
29.06.2024, 11:40

Непорочные или распутные? Что на самом деле думали о сексе женщины в древности

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ФОТО: IrinaKorsakova | Shutterstock

Согласно концепции древнегреческого поэта Семонида Аморгского, существует десять основных типов женщин: прожорливые „свиньи“; наблюдательные „лисицы“; похотливые „ослицы“; непослушные „собаки“; буйные „морячки“; жадные „землячки“; вороватые „хорьки“; ленивые „лошади“; непривлекательные „обезьяны“ и — единственный „положительный“ вид — трудолюбивые „пчелки“.

В этом женоненавистническом списке особенно выделяются похотливые „ослицы“, как самые непонятные фигуры древнего общества.

Большинство исторических свидетельств указывает на то, что образ жизни древней женщины был достаточно закрытым, если не подневольным. Греческие женщины публично носили чадру, а римские имели „опекунов“ (обычно отца или мужа), которые следили за всеми их передвижениями. Не исключено, что концепция „похотливой“ женщины была лишь удобной мужской фантазией. С другой стороны, о жизни древних женщин известно слишком мало, чтобы делать громогласные выводы.

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