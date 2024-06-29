Запомните, чтобы не забыть: 8 продуктов, которые практически не содержат калорий
Если вы хотите похудеть, не нужно голодать и сидеть на строгих диетах, нужно просто сделать правильный выбор при выборе продуктов питания. Эти продукты помогут вам стать стройнее и не голодать.
Летом из-за жары, мы чаще выбираем еду, которая не слишком тяжела для желудка, но при этом насыщает. Легкие салаты, сочные фрукты и хрустящие овощи не только очень полезны, но и помогают похудеть. Вы можете есть досыта этих восемь продуктов, потому что в них почти нет калорий. Об этом пишет Fit For Fun.
Малина
В отличие от других ягод фруктов, малина особенно низкокалорийна. В 100 граммах всего 53 килокалории. Для сравнения, в том же количестве манго около 60 калорий, в винограде — 70 калорий, а в бананах — целых 90 калорий.
Малина также содержит много клетчатки, которая быстро насыщает и поддерживает пищеварение. Эти маленькие ягодки вкусны сами по себе, а также в йогурте или мюсли.
Брокколи
Брокколи – кладезь пользы. Этот зеленый овощ богат питательными веществами, включая витамины С, В2 и В6, а также железо, кальций, магний и цинк. Отлично подходит для фигуры, так как в 100 граммах брокколи всего 34 калории. Она идеальна, если ее запечь в духовке овоща или подать в качестве гарнира к мясу или рыбе.
Цветная капуста
Овощ содержит всего 28 калорий на 100 грамм, но богат кальцием, каротином, железом и другими ценными минералами. Цветная капуста доступна не только в белом, но также в фиолетовом и зеленом цвете.
Попробуйте приготовить безглютеновую пиццу с цветной капустой или салат из цветной капусты и мяты, или классический суп-пюре
Перец
Неважно, красный перец, зеленый или желтый – этот овощ содержат много витамина С, магния, калия и многочисленных антиоксидантов, защищающих наши клетки. Перец, содержащий 23 калории на 100 грамм, действительно очень легкий и отлично подходит для перекуса, если вы следите за фигурой.
Руккола
С точки зрения питательной ценности руккола является лучшим выбором по сравнению с салатом айсберг. В ней много витамина С, железа и калия, а также всего 30 калорий на 100 грамм. Она также содержит вторичные растительные вещества, которые эффективны против рака и опухолевых клеток. Благодаря своему слегка острому вкусу, руккола придает салатам особую пикантность. Отлично сочетается с ним помидорами и моцареллой.
Помидор
Помидоры содержат много воды и всего 18 калорий на 100 граммов. Томат содержит антиоксидант ликопин, который придает ему красный цвет. Этот так называемый каротиноид оказывает противовоспалительное действие в организме человека. Кроме того, помидоры являются ценным источником калия и витамина С.
Арбуз
Арбуз на 95 % состоит из воды, что делает его низкокалорийной пищей для похудения. Фруктовые волокна содержат много витаминов А и С, а в100 граммах арбуза около 30 калорий. Фрукт быстро насыщает и поэтому представляют собой легкий десерт после основного приема пищи.
Зеленый горошек
Сахарный горошек не только имеет чудесный сладкий вкус, но и очень низкую калорийность — 69 калорий на 100 грамм. Высокое содержание железа и цинка делает горошек особенно полезным. Например, вы можете добавлять его в макароны или овощное жаркое, или добавить в омлет.
Источник: Фокус.ua