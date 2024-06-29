Запомните, чтобы не забыть: 8 продуктов, которые практически не содержат калорий

Летом из-за жары, мы чаще выбираем еду, которая не слишком тяжела для желудка, но при этом насыщает. Легкие салаты, сочные фрукты и хрустящие овощи не только очень полезны, но и помогают похудеть. Вы можете есть досыта этих восемь продуктов, потому что в них почти нет калорий. Об этом пишет Fit For Fun.

Малина

В отличие от других ягод фруктов, малина особенно низкокалорийна. В 100 граммах всего 53 килокалории. Для сравнения, в том же количестве манго около 60 калорий, в винограде — 70 калорий, а в бананах — целых 90 калорий.

Малина также содержит много клетчатки, которая быстро насыщает и поддерживает пищеварение. Эти маленькие ягодки вкусны сами по себе, а также в йогурте или мюсли.

Брокколи

Брокколи – кладезь пользы. Этот зеленый овощ богат питательными веществами, включая витамины С, В2 и В6, а также железо, кальций, магний и цинк. Отлично подходит для фигуры, так как в 100 граммах брокколи всего 34 калории. Она идеальна, если ее запечь в духовке овоща или подать в качестве гарнира к мясу или рыбе.

Цветная капуста

Овощ содержит всего 28 калорий на 100 грамм, но богат кальцием, каротином, железом и другими ценными минералами. Цветная капуста доступна не только в белом, но также в фиолетовом и зеленом цвете.

Попробуйте приготовить безглютеновую пиццу с цветной капустой или салат из цветной капусты и мяты, или классический суп-пюре

Перец

Неважно, красный перец, зеленый или желтый – этот овощ содержат много витамина С, магния, калия и многочисленных антиоксидантов, защищающих наши клетки. Перец, содержащий 23 калории на 100 грамм, действительно очень легкий и отлично подходит для перекуса, если вы следите за фигурой.

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