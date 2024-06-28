ИДЕЯ ДЛЯ РАЗГРУЗОЧНОГО ДНЯ | Легкий и питательный холодник
Отгремел Иванов день, и для многих настал час расплаты – у кого плюс пара килограммов, а у кого-то просто тяжесть в организме. Поэтому берем себя в руки и садимся на облегченное питание! Широкий ассортимент продукции и выгодные еженедельные предложения Maxima позволят питаться правильно и с пользой.
После обильных застолий на Иванов день, когда было съедено столько мяса, организму необходимо отдохнуть. Помогут в этом диетические, полезные, но при этом вкусные блюда. Летние салаты, холодные супы, полезные смузи и легкие закуски готовятся в два счета, а есть их можно практически без зазрения совести. К тому же здоровое питание вовсе не обязательно должно быть дорогим, особенно если отправиться за покупками в Maxima. Попробуйте, например, холодник на кефире – он отлично насыщает и освежает в летнюю жару.
Свежий и питательный холодник (время на приготовление: 30 минут, на 4 порции)
Главный „персонаж“ холодного супа – свекла. Это очень полезный овощ, отличный источник антиоксидантов, витаминов и минералов. Антиоксиданты помогают нашему организму бороться с хроническими заболеваниями и воспалениями. Кроме того, свекла помогает очистить организм от токсинов. Кефир, сбалансированный по содержанию полезных бактерий и пробиотиков, помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника и улучшает пищеварение. Так что мы не покривим душой, сказав, что этот суп – мощное комбо, которое бережно заботится о вашем здоровье!
Вам понадобится:
Маринованная свекла (не очень кислая) – 500 г
Маринованный огурец Well Done – небольшая банка, 340 г
Порезанная кубиками ветчина для пиццы – 250 г
Куриные яйца Well Done – 3 шт.
Кефир – 1 литр
Петрушка и укроп – по вкусу
Соль, перец – по вкусу
Горчица или хрен – по желанию
В зависимости от того, сколько ингредиентов у вас уже есть дома (например, яйца, укроп, приправы) и какие бренды вы предпочитаете, ингредиенты для этого супа в Maxima обойдутся примерно в 7 евро. Многие товары Well Done сейчас предлагаются по акции, поэтому выгоднее всего покупать именно их. Well Done – это собственный бренд Maxima, предлагающий хорошее соотношение цены и качества практически во всех категориях товаров по более низкой цене, чем многие известные бренды.
Приготовление:
Сварите яйца вкрутую, время варки не менее 12 минут.
Нарежьте огурцы и вареные яйца небольшими кубиками или полосками. Мелко нарежьте петрушку и укроп по вкусу, можно добавить только укроп.
В большую миску выложите маринованную свеклу вместе со всей жидкостью. Добавьте кубики ветчины, порезанные яйца и огурцы.
Добавьте кефир и приправы – соль и перец.
Тщательно перемешайте все ингредиенты. При желании можно добавить хрен или горчицу по вкусу.
При подаче можно украсить мелко порезанным укропом или петрушкой. Подавайте охлажденным.
Если не хотите готовить суп самостоятельно, то его можно купить в магазине
В отделе кулинарии Maxima в ассортименте бренда Meistrite Kvaliteet тоже есть холодные супы, причем в двух вариантах: со свеклой и с томатами. Поэтому если вы спешите или хотите купить по дороге обед на работу, этот вариант подойдет как нельзя лучше. Вкус ничуть не хуже домашнего – сытно, вкусно и быстро!
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