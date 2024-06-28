ИДЕЯ ДЛЯ РАЗГРУЗОЧНОГО ДНЯ | Легкий и питательный холодник

После обильных застолий на Иванов день, когда было съедено столько мяса, организму необходимо отдохнуть. Помогут в этом диетические, полезные, но при этом вкусные блюда. Летние салаты, холодные супы, полезные смузи и легкие закуски готовятся в два счета, а есть их можно практически без зазрения совести. К тому же здоровое питание вовсе не обязательно должно быть дорогим, особенно если отправиться за покупками в Maxima. Попробуйте, например, холодник на кефире – он отлично насыщает и освежает в летнюю жару.

Свежий и питательный холодник (время на приготовление: 30 минут, на 4 порции)

Главный „персонаж“ холодного супа – свекла. Это очень полезный овощ, отличный источник антиоксидантов, витаминов и минералов. Антиоксиданты помогают нашему организму бороться с хроническими заболеваниями и воспалениями. Кроме того, свекла помогает очистить организм от токсинов. Кефир, сбалансированный по содержанию полезных бактерий и пробиотиков, помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника и улучшает пищеварение. Так что мы не покривим душой, сказав, что этот суп – мощное комбо, которое бережно заботится о вашем здоровье!

Вам понадобится:

Маринованная свекла (не очень кислая) – 500 г

Маринованный огурец Well Done – небольшая банка, 340 г

Порезанная кубиками ветчина для пиццы – 250 г

Куриные яйца Well Done – 3 шт.

Кефир – 1 литр

Петрушка и укроп – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Горчица или хрен – по желанию

В зависимости от того, сколько ингредиентов у вас уже есть дома (например, яйца, укроп, приправы) и какие бренды вы предпочитаете, ингредиенты для этого супа в Maxima обойдутся примерно в 7 евро. Многие товары Well Done сейчас предлагаются по акции, поэтому выгоднее всего покупать именно их. Well Done – это собственный бренд Maxima, предлагающий хорошее соотношение цены и качества практически во всех категориях товаров по более низкой цене, чем многие известные бренды.

Приготовление: