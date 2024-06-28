28.06.2024, 11:35
ФОТО | Путешествие в настоящую сказку: стильное открытие парка „Алиса в Стране чудес“ в саду замка Таагепере(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг сливки эстонского общества собрались в прекрасном саду замка Таагепера, чтобы отправиться в настоящее путешествие в сказку и своими глазами увидеть новый волшебный парк „Алиса в Стране чудес“, который открыт в саду замка.
Вдохновленный всемирно известной сказкой парк открыл свои двери в настоящий волшебный мир, состоящий из тысяч цветов, красочного волшебного леса, десятков тематических скульптур и гигантских инсталляций.
Праздничный вечер в садах замка Таагеперt провел Март Сандер, который провел для гостей экскурсию по волшебным садам и обновленной башне замка. Романтическую атмосферу создавал виолончельный квартет C-Jam, прекрасные песни исполнялf Герту Паббо, а цыганский танцевальный ансамбль Maljarka добавлял настроения.