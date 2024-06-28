События
28.06.2024, 11:35

ФОТО | Путешествие в настоящую сказку: стильное открытие парка „Алиса в Стране чудес“ в саду замка Таагепере

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Wagenkülli võlupargi avamine
Wagenkülli võlupargi avamine
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

В четверг сливки эстонского общества собрались в прекрасном саду замка Таагепера, чтобы отправиться в настоящее путешествие в сказку и своими глазами увидеть новый волшебный парк „Алиса в Стране чудес“, который открыт в саду замка.

Вдохновленный всемирно известной сказкой парк открыл свои двери в настоящий волшебный мир, состоящий из тысяч цветов, красочного волшебного леса, десятков тематических скульптур и гигантских инсталляций.

Праздничный вечер в садах замка Таагеперt провел Март Сандер, который провел для гостей экскурсию по волшебным садам и обновленной башне замка. Романтическую атмосферу создавал виолончельный квартет C-Jam, прекрасные песни исполнялf Герту Паббо, а цыганский танцевальный ансамбль Maljarka добавлял настроения.

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